Valerie Frangie: trayectoria de una influencer que caló en el mundo de la moda

Valerie Frangie es una venezolana de origen libanés que con su gran esfuerzo y dedicación se adentra en el mundo de la moda como directora creativa de su propia marca de t-shirts @shopvf. Reconocida por ser la creadora de los cursos de moda: Moda 101 & Moda 102 con los cuales, sin distinción de edades, prepara a personas de todo el mundo para enfrentarse, trabajar, y ser parte de la industria de la moda.

Valerie Frangie se graduó en leyes en la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela su país de origen, para luego trasladarse a la ciudad de New York en donde estudió Fashion Marketing en Parsons The New School for Design.

“La mejor decisión de mi vida. Desde ese día no he dejado de trabajar en la industria de la moda ni un día. La experiencia en NY me formó a nivel personal y profesional, ahí tuve grandes oportunidades como trabajar en Tom Ford, Prada y Ports 1969”.

Valerie Frangie, figura reconocida en las redes sociales, se ha destacado por ser experta en moda, creadora de contenido e influencer, quien con mucho esfuerzo y dedicación a través de los años ha logrado establecer una comunidad fiel a sus publicaciones como embajadora de importantes marcas, así como por medio del styling a importantes celebridades.

“Todo mi trabajo es súper auténtico, súper honesto y es un verdadero reflejo de quién soy, de lo que me gusta, de compartir lo que hago y lo que disfruto sin forzar o fingir nada”.

Los cursos de moda: Moda 101 & Moda 102, de Valerie Frangie, han logrado llegar a tener más de 600 estudiantes al año y se propone a seguir incrementando estas cifras, al igual que con su linea de t-shirts @Shopvf la cual pueden encontrar en tiendas Bloomingdales, se propone aumentar su cartera de productos, colocarla en más tiendas y extenderse de manera internacional.

“Leer los testimonios que dejan mis alumnos después de cada curso, es algo inexplicable, saber que pude contribuir en sus proyectos que puede generar ese cambio o respuesta que tanto buscaban a través de mi visión, de mi forma de comunicar conocimientos… es todo muy satisfactorio la verdad porque todo es tan personal y tan ligado a mi”.

Durante su trayectoria profesional, Valerie Frangie, ha colaborado con importantes marcas reconocidas mundialmente, como: Uber, Converse, L’oréal, Kérastase, Coach, entre otras. Así mismo ha trabajado la imagen de figuras como: Erika de la Vega, Camina Canabal, Sasha Barboza, Maria Gabriela Isler, Ana Maria Simon, entre muchas otras.