Nueva York. La exdiputada del exterior por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Servia Iris Familia, valoró de trascendental lo dispuesto por el presidente Luis Abinader de invertir dos mil millones de pesos para la construcción y rehabilitación de 25 polideportivos y centros deportivos en todo el territorio nacional.

«Esto implica invertir en la formación de mejores ciudadanos por la oportunidad que brindarán esas instalaciones deportivas a la juventud dominicana», dijo.

A su juicio, el presidente da muestra una vez más del manejo acertado de los recursos del Estado, y da por sentado que los fondos provenientes de recursos recuperados de casos de corrupción sometidos y condenados los destinará a impulsar con inversiones significativas el dinamismo de sectores de la vida nacional.

La dirigente perremeísta en el exterior reiteró su sugerencia realizada en mayo de 2023 para que una parte significativa de los recursos recuperados sea destinada al fortalecimiento de la agricultura, así como atender el inventario hospitalario nacional con construcciones, remodelaciones y equipamientos.

Iris Familia calificó la agricultura y los hospitales como dos sectores que contribuyen a la calidad de vida de los ciudadanos; uno porque garantiza los rubros alimenticios y el otro viabiliza la buena atención hospitalaria, y redunda en la salud del pueblo.

Aunque es de opinión que los recursos recuperados sean invertidos en los sectores que fueron afectados por el lastre de la corrupción, confía plenamente en el presidente Abinader porque ha demostrado ser un gerente en tiempo de crisis y ha mantenido el Estado a buen ritmo, desafiando tempestades de diferentes categorías.

La secretaria de Asuntos Internacionales del Frente Agropecuario del PRM-NY manifestó que no existe una mejor defensa a la gestión del mandatario que cada funcionario de la administración pública actúe con la ética y la transparencia que él ha demostrado, para garantizar la continuidad del PRM en el poder.