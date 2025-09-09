Nueva York. La posición pública y comprometedora que ha asumido desde la República Dominicana el abogado y comunicador Alberto Tavares de «pasar de la representación a la integración funcional de la diáspora en la sociedad dominicana» ha sido valorada por múltiples quisqueyanos residentes en esta ciudad.

Carlos Ml. Torres, Awilda de Jesús, María Contreras, Isidro Rivera, Hugo Rodríguez, Héctor Luna, Pastor Suárez, Elvin Guzmán, Miguel Adames, Isabel Báez y Víctor Ureña, entre otros, indican que Tavares planteó que es tiempo de que los dominicanos en el exterior no sólo estén representados en los organismos de dirección de los partidos políticos y las institucionales del Estado, sino de que tengan una integración funcional en la economía, entre otros sectores.

En el marco de una reunión virtual realizada el pasado domingo con dirigentes de la Fuerza del Pueblo (FP) en esta ciudad, Tavares candidato a la Dirección Política (DP) de esta organización, expresó que los dominicanos en el exterior tienen una importancia estratégica en el proceso de desarrollo de la República Dominicana.

El profesional del derecho, quien vivió y ejerció el periodismo por varios años en NYC, sostiene que su incorporación a la DP puede contribuir a fortalecer una línea opositora firme y propositiva, basada en el compromiso social y en el fomento de la ética de la responsabilidad en la práctica política, en aras de mejorar la calidad de la democracia dominicana.

La reunión virtual tuvo su sede en NY, y estuvo encabezada por los dirigentes de la FP en el exterior Marcos Cross, Carlos Félix y Máximo Corcino, entre otros, quienes también aspiran a ocupar un puesto en la máxima instancia ejecutiva de la FP.

La conducción y moderación de la actividad estuvo a cargo de Odell Suero, Subsecretario de Comunicaciones del partido en la Gran Manzana.