«Valoro tu esfuerzo»: Las nueve frases que una pareja exitosa debe decir siempre

En la mayoría de los casos, las parejas no logran tener una relación “feliz para siempre”. Podría decirse que sólo pasa en las películas, pero lo cierto es que muchos de los matrimonios que fracasan no lo hacen por incompatibilidades insalvables.

Quizás son las pequeñas diferencias de todos los días las que, cuando no se abordan de manera correcta o se dejan sin resolver, terminan detonando como una bomba de tiempo. ¿Era evitable? Probablemente muchas veces sí. ¿Qué falló?

Según la psicóloga formada en la Escuela de Medicina de la Universidad Harvard Cortney S. Warren, “cada relación tiene sus momentos difíciles, pero lo que realmente importa es cómo los miembros de una pareja interactúan regularmente”.

Para la especialista en matrimonios, adicciones amorosas y rupturas, y autora de Letting Go of Your Ex (Dejar ir a tu ex), “las parejas más felices no evitan los conflictos, sino que los afrontan hablándose con aprecio y respeto”. “Desafortunadamente, he visto muchos matrimonios terminar debido a la mala comunicación y la falta de voluntad para cambiar”, aseguró Warren.

La especialista brindó una serie de frases que, dichas a menudo con la pareja, hará que las relaciones sean más exitosas:

1- Valoro tu esfuerzo

“Es tentador concentrarse demasiado en las cosas que no le gustan de su pareja y señalarlas en cada oportunidad que tenga”, reconoció la especialista. “Pero es importante resaltar lo bueno de sus acciones”, destacó, al tiempo que sostuvo que las parejas felices expresan su gratitud por los esfuerzos del otro. Es una gran manera de hacer que todos se sientan valorados.

Otras frases del mismo estilo pueden ser “aprecio que trabajes tan duro para mantener a nuestra familia”, “estoy agradecido de que lleves a los niños a la escuela porque me ayuda a hacer las cosas por la mañana”.

2- Me gustas

Según Warren, “las parejas más sanas no sólo se aman, también se gustan”. “Amar a alguien es un intenso sentimiento de afecto; gustar se trata de ver al otro por lo que es y reconocer los atributos que nos atraen”, diferenció la especialista, quien sugirió que frases similares pueden ser “me gusta que te apasione tanto mantenerte saludable” o “me gusta lo dedicado que eres a tus pasatiempos”.

3- Ayúdame a entender mejor esto

En la mayoría de los casos, cada persona es el resultado de su crianza, de los valores que le inculcaron -o no- y de las experiencias de vida que tuvo. Y a la hora de compartir la vida con otro, todo ese “bagage” generalmente no coincide con el de la otra persona y bien puede llevar a conflictos.

“Si la pareja reacciona ante una situación de una manera que no se comprende, decirle que quieres conocerla/o mejor es clave para resolver el conflicto y crear un vínculo a un nivel más profundo”, recomendó la experta de Harvard.

“No sé por qué esto te molesta tanto. Por favor, muéstrame tu perspectiva”, o “quiero trabajar juntos en esto, y necesito entenderte mejor para hacerlo” son tres expresiones similares que pueden ser de ayuda.

4- Estoy escuchando

Los desacuerdos son inevitables, pero es importante apoyarse el uno al otro a través de la escucha activa.

Hay que estar dispuesto a suspender el propio deseo de tener razón o de expresar el punto de vista personal, el tiempo suficiente para escuchar y empatizar con la perspectiva de la pareja, propuso Warren.

Y sumó otras frases similares: “Dejaré de hablar ahora y realmente trataré de escuchar tu punto de vista”, o bien “quiero escuchar tu versión de las cosas, incluso si finalmente no estamos de acuerdo”.

5- Lo siento

Cuando las cosas no salen bien o según lo planeado, las parejas sanas saben que ambos juegan un papel en la situación.

“Asumir la responsabilidad de nuestro papel en esos conflictos, y disculparnos genuinamente es fundamental para reparar las grietas y que no se profundicen los conflictos”, sostuvo la psicóloga.

Para ella, expresiones como “no te comuniqué mis sentimientos de manera respetuosa y lo siento”, o “no me gustó la forma en que actuaste anoche, pero también necesito disculparme por arremeter” pueden ser de gran ayuda a la hora de disculparse con la pareja.

6- Te perdono. ¿Puedes perdonarme?

“El perdón es difícil. Requiere ser vulnerable, dejar ir algo que causó dolor y cambiar los sentimientos hacia el otro, en este caso, la pareja -señaló Warren-. Pero los estudios han demostrado que las parejas que practican el perdón tienen más probabilidades de disfrutar de relaciones más duraderas y satisfactorias”.

Frases similares en este sentido pueden ser: “Sé que no podemos cambiar el pasado, así que estoy tratando activamente de dejarlo ir y seguir adelante”, o “cometí un error y estoy tratando de perdonarme a mí mismo. Espero que puedas perdonarme a mí también.

7- Estoy comprometido contigo

Estar en una relación es una elección. “Asegurarle a la pareja que se sigue eligiendo estar con ella y superar los desafíos ayudará a crear una sensación de seguridad y estabilidad”, aun en la peor de las crisis.

“Incluso cuando los tiempos son difíciles, sigo eligiendo estar contigo” o “estoy aquí y quiero hacer que esto funcione” también pueden ayudar.

8- ¡Vamos a divertirnos!

Si dos personas pueden encontrar el humor (o bromear de manera no irónica) durante los momentos tensos, su relación podría ser más fuerte de lo que piensan.

Las parejas más felices pueden romper la tensión y recalibrar el estado de ánimo encontrando espacio para una sonrisa auténtica, una broma tonta o una broma alegre, aseguró la experta, quien aconsejó en estas situaciones recurrir a frases del tipo: “Deberíamos tomar un poco de aire fresco. ¿Quieres hacer algo divertido hoy?” o “tomemos un respiro de los temas difíciles y veamos una comedia”.

9- Te amo

Parece simple, y hasta obvio, pero nunca está de más recordar al otro los sentimientos.

“Expresar verbalmente el amor romántico por el otro mantiene viva la relación -señaló Warren-. Y cuando se diga, asegurarse de que realmente se lo dice en serio”.

Bonus track: agradecer siempre

El doctor John Gottman y la doctora Julie Schwartz Gottman son los cofundadores de The Gottman Institute y Love Lab. Están casados desde hace más de 35 años, y son reconocidos mundialmente por su trabajo sobre la estabilidad de las relaciones y la predicción del divorcio.

Para ellos, “hay una cosa que todas las parejas tienen en común: quieren ser apreciados; que el otro reconozca el esfuerzo”.

“Una relación próspera requiere una cultura entusiasta de apreciación, en la que seamos tan buenos para darnos cuenta de las cosas que nuestros socios están haciendo bien como para darnos cuenta de lo que están haciendo mal”, dijeron en un artículo publicado en CNBC.

Y tras asegurar que “es fácil caer en la trampa de ver sólo lo que la pareja no está haciendo”, los expertos destacaron que la mayoría de las personas “desarrollan una narrativa en la que es cada uno quien pone todo el esfuerzo y empieza a creer que es verdad”.

“Deshacerse de esta mentalidad tóxica requiere construir una nueva: buscar los aspectos positivos y decir ‘gracias’”, aconsejaron.