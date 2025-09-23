Policía Nacional y Ministerio Público amplian investigaciones para establecer circunstancias de la muerte de ciudadano español en Valverde

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, investiga las circunstancias en que murió un español de 59 años, dentro de un vehículo encontrado en la comunidad Trujillista del Palo Damajagua, distrito municipal de Maizal, provincia Valverde.

Se trata de Antonio Jiménez López, de nacionalidad española, cuyo cuerpo fue hallado el pasado sábado 20 de septiembre, sentado en el asiento del chofer de un vehículo marca Bestune, modelo T55 Enjoy, negro, placa G746390, año 2024.

De acuerdo con el acta de levantamiento, el cadáver presentaba una herida de bala en la región temporal izquierda (la cabeza) con salida por el pabellón auricular derecho, lo que le provocó hemorragia interna, según certificó la médico legista actuante.

En la escena, la Policía Científica colectó diversas evidencias, entre ellas un pasaporte, documento de identidad español, licencia de conducir, 17,100 pesos y monedas extranjeras.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

La Policía Nacional y el Ministerio Público trabajan en el proceso de investigación, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrió este hecho.