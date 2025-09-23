Autoridades investigan muerte de empresario español en Valverde

  • Hoy
Autoridades investigan muerte de empresario español en Valverde

Policía Nacional y Ministerio Público amplian investigaciones para establecer circunstancias de la muerte de ciudadano español en Valverde

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, investiga las circunstancias en que murió un español de 59 años, dentro de un vehículo encontrado en la comunidad Trujillista del Palo Damajagua, distrito municipal de Maizal, provincia Valverde.

WhatsApp Image 2025 09 23 at 6.20.38 PM 1

Se trata de Antonio Jiménez López, de nacionalidad española, cuyo cuerpo fue hallado el pasado sábado 20 de septiembre, sentado en el asiento del chofer de un vehículo marca Bestune, modelo T55 Enjoy, negro, placa G746390, año 2024.

De acuerdo con el acta de levantamiento, el cadáver presentaba una herida de bala en la región temporal izquierda (la cabeza) con salida por el pabellón auricular derecho, lo que le provocó hemorragia interna, según certificó la médico legista actuante.

En la escena, la Policía Científica colectó diversas evidencias, entre ellas un pasaporte, documento de identidad español, licencia de conducir, 17,100 pesos y monedas extranjeras.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

La Policía Nacional y el Ministerio Público trabajan en el proceso de investigación, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrió este hecho.

Ultraderecha de EEUU tras asesinato de Charlie Kirk: «Estamos en guerra»
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Autoridades investigan muerte de empresario español en Valverde
Autoridades investigan muerte de empresario español en Valverde
23 septiembre, 2025
Revelan por qué un hombre reportó como fallecidas a personas vivas; ahora enfrentará a la justicia
Revelan por qué un hombre reportó como fallecidas a personas vivas; ahora enfrentará a la justicia
9 septiembre, 2025
¿Qué está pasando en República Dominicana? 7 crímenes terribles y extraños que enlutan el país
¿Qué está pasando en República Dominicana? 7 crímenes terribles y extraños que enlutan el país
29 agosto, 2025
Tribunal impone un año de prisión preventiva a hombre acusado de asesinar a su hermana en Valverde
Tribunal impone un año de prisión preventiva a hombre acusado de asesinar a su hermana en Valverde
28 agosto, 2025
Wellington Arnaud encabeza «El Gobierno en las Provincias» en Valverde
Wellington Arnaud encabeza «El Gobierno en las Provincias» en Valverde
6 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Ni heridas, ni curitas emocionales en la vida

Ni heridas, ni curitas emocionales en la vida

¿Cómo antes?

¿Cómo antes?

La proclamación de la República Popular fue un salto al futuro para China

La proclamación de la República Popular fue un salto al futuro para China

52 Aniversario de Adovohs recuerda a grandes voluntarias

52 Aniversario de Adovohs recuerda a grandes voluntarias

Hacia una política bimonetarista funcional, en la República Dominicana

Hacia una política bimonetarista funcional, en la República Dominicana

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo