«Vámonos con Dios» : Alex Bueno sale del hospital y agradece apoyo de sus seguidores

Alex Bueno

El icónico merenguero dominicano Alex Bueno recibió el alta médica tras varios días de tratamiento, marcando un momento de alivio para sus familiares, amigos y fanáticos que han estado atentos a su evolución.

El artista se encuentra estable y continuará su recuperación desde casa.

«Vámonos con Dios y la Virgen», dijo en un post publicado en sus redes sociales al salir del centro medico.

Durante su ausencia, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, oraciones y recuerdos musicales, reflejando el cariño que el público mantiene por el intérprete de éxitos como “Querida”, “Amor, amor” y “Jardín prohibido”.

Alex Bueno, con más de tres décadas de trayectoria, es considerado una de las voces más emblemáticas de la música dominicana.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Digo