«Vámonos con Dios» : Alex Bueno sale del hospital y agradece apoyo de sus seguidores

El icónico merenguero dominicano Alex Bueno recibió el alta médica tras varios días de tratamiento, marcando un momento de alivio para sus familiares, amigos y fanáticos que han estado atentos a su evolución.

El artista se encuentra estable y continuará su recuperación desde casa.

«Vámonos con Dios y la Virgen», dijo en un post publicado en sus redes sociales al salir del centro medico.

Durante su ausencia, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, oraciones y recuerdos musicales, reflejando el cariño que el público mantiene por el intérprete de éxitos como “Querida”, “Amor, amor” y “Jardín prohibido”.

Alex Bueno, con más de tres décadas de trayectoria, es considerado una de las voces más emblemáticas de la música dominicana.