Vamos a ayudar a Brianna, una tierna niña de 6 años que necesita medicamentos de alto costo  

Vamos a ayudar a Brianna, una tierna niña de 6 años que necesita medicamentos de alto costo  

Foto de referencia/Shutterstok

Con apenas seis años, Brianna enfrenta un diagnóstico que cambió la vida de toda su familia. La pequeña nació con una condición físico-motora que afecta la parte izquierda de su cerebro, lo que limita la movilidad del lado derecho de su cuerpo.

Desde que tenía un año y medio, cuando se conoció el diagnóstico, sus padres han hecho todo lo posible para darle las terapias y medicamentos necesarios. Sin embargo, el costo es cada vez más difícil de cubrir.

“Daría lo que fuera por ser yo y no ella”, confiesa con impotencia su padre, Bryan Mora Rosario, quien explica que los medicamentos permanentes que necesita Brianna cuestan entre 4,000 y 7,000 pesos, dependiendo del laboratorio.

Puede leer: El tiempo no sana: ¡Tras 4 años! Padres de pastores, entre el dolor y la esperanza de justicia

Además, las terapias, que recibe tres veces por semana, rondan los 1,500 pesos, sin contar los estudios médicos que deben realizarse cada dos meses para monitorear la evolución de su condición.

Ante esta realidad, Mora hace un llamado a las autoridades, incluyendo al presidente Luis Abinader, a la primera dama Raquel Arbaje, al Ministerio de Salud, fundaciones y a toda persona de buena voluntad para que se solidaricen con su hija.

“La verdad me gustaría encontrar una ayuda para el medicamento ya que es de por vida”, señala.

Quienes deseen colaborar con Brianna pueden hacerlo a través de las siguientes cuentas:

  • Banco Popular: 843866310
  • Banreservas: 9605984555
  • Contacto directo: Brayan Mora, +1 (829) 676-2166

Síganos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Vamos a ayudar a Brianna, una tierna niña de 6 años que necesita medicamentos de alto costo  
Vamos a ayudar a Brianna, una tierna niña de 6 años que necesita medicamentos de alto costo  
11 septiembre, 2025
Cáncer de mama lidera solicitudes en programa de medicamentos de alto costo
Cáncer de mama lidera solicitudes en programa de medicamentos de alto costo
10 julio, 2025
SP remodela farmacia de Medicamentos de Alto Costo del Robert Reid Cabral
SP remodela farmacia de Medicamentos de Alto Costo del Robert Reid Cabral
28 septiembre, 2023
Funpaheinm aclara tratamiendo contra hepatitis B sea asumido por Alto Costo
Funpaheinm aclara tratamiendo contra hepatitis B sea asumido por Alto Costo
29 julio, 2023
 Proponen en Congreso cambios metodología de compras medicamentos de alto costo
 Proponen en Congreso cambios metodología de compras medicamentos de alto costo
12 julio, 2023

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición Impresa, miércoles 10 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 10 de septiembre de 2025

Cámaras indiscretas

Cámaras indiscretas

El 2028 electoral y sus dilemas

El 2028 electoral y sus dilemas

“Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices”, la frase del presidente Abinader que debemos recordar

“Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices”, la frase del presidente Abinader que debemos recordar

Candidaturas independientes y vedetismo político

Candidaturas independientes y vedetismo político

La contratación pública como herramienta de política social: inclusión y desarrollo sostenible en la Ley 47-25

La contratación pública como herramienta de política social: inclusión y desarrollo sostenible en la Ley 47-25

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo