Vamos a ayudar a Brianna, una tierna niña de 6 años que necesita medicamentos de alto costo  

Con apenas seis años, Brianna enfrenta un diagnóstico que cambió la vida de toda su familia. La pequeña nació con una condición físico-motora que afecta la parte izquierda de su cerebro, lo que limita la movilidad del lado derecho de su cuerpo.

Desde que tenía un año y medio, cuando se conoció el diagnóstico, sus padres han hecho todo lo posible para darle las terapias y medicamentos necesarios. Sin embargo, el costo es cada vez más difícil de cubrir.

“Daría lo que fuera por ser yo y no ella”, confiesa con impotencia su padre, Bryan Mora Rosario, quien explica que los medicamentos permanentes que necesita Brianna cuestan entre 4,000 y 7,000 pesos, dependiendo del laboratorio.

Además, las terapias, que recibe tres veces por semana, rondan los 1,500 pesos, sin contar los estudios médicos que deben realizarse cada dos meses para monitorear la evolución de su condición.

Ante esta realidad, Mora hace un llamado a las autoridades, incluyendo al presidente Luis Abinader, a la primera dama Raquel Arbaje, al Ministerio de Salud, fundaciones y a toda persona de buena voluntad para que se solidaricen con su hija.

“La verdad me gustaría encontrar una ayuda para el medicamento ya que es de por vida”, señala.

Quienes deseen colaborar con Brianna pueden hacerlo a través de las siguientes cuentas:

Banco Popular: 843866310

Banreservas: 9605984555

Contacto directo: Brayan Mora, +1 (829) 676-2166

