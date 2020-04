Vamos a salvarnos

Ha transcurrido un poco más de un mes de que se diagnosticara en el país el primer caso de Covid19 en República Dominicana. Pasado el desconcierto inicial de las primeras semanas, hoy podemos hacer un balance. En otros países quizás serán más días, semanas. Lo importante, sin embargo, es hacer un alto para evaluar, reflexionar y hacer ajustes de cara a las próximas semanas o meses que puede durar la expansión del virus y el estado actual de confinamiento en que nos encontramos.

Los gobiernos

En todos los países, tarde o temprano, hemos observado cómo los líderes políticos, tanto desde el gobierno como de la oposición y de otros sectores económicos y sociales, han elevado la voz para proponer, y en el caso de los gobernantes para disponer, acciones para prevenir el flagelo, combatirlo o remediar y mitigar sus efectos.

Los tipos de medidas que se han asumido van desde pasos de higiene e informaciones sobre la enfermedad o el aislamiento hasta el pronunciamiento del estado de emergencia que amplía las prerrogativas del gobernante. También, medidas de carácter económico para paliar, en la medida de lo posible, el impacto inmediato del aislamiento impuesto por el gobierno.

Parece ser que llegan no solo demasiado tarde, sino que, sin importar lo temprano que hubiesen sido tomadas, han dejado ver la vulnerabilidad en que vive una gran parte de nuestra población. La informalidad del trabajo, pero incluso la informalidad de las empresas, con frágiles o inexistentes gobiernos corporativos e institucionalidad, han dificultado incluso la aplicación de las medidas dispuestas por el gobierno para enfrentar los efectos en la fuerza laboral por el cese parcial o incompleto de su producción.

Otro aspecto que ha faltado es la capacidad de articulación, tanto a nivel nacional como regional. Una pandemia, es decir, un virus que adquiere una dimensión global debe también contar con medidas globales. Ha faltado ese diálogo, al menos público, ese esfuerzo conjunto de colaboración regional, sobre todo en el ámbito latinoamericano, donde la distancia de al menos 6 horas en avión nos daba la ventaja de observar, aprender, articular y decidir de manera conjunta medidas que hubiesen aislado y/o protegido a la región en conjunto.

Nuestra incapacidad de ver más allá de lo inmediato, lo que un amigo llamaba el metro cuadrado a nuestro alrededor, la falta de visión e integración global, ha dejado en evidencia la falta de liderazgo político en la región.

Los organismos de cooperación internacional han servido de poco para propiciar estos espacios de diálogo, aunque sí han sido claves para movilizar recursos y hacer posibles las medidas económicas e incluso sanitarias de países poco preparados para esta situación.

El sector privado

Las empresas han tenido que sacar sus protocolos engavetados para darse cuenta de que no habían incluido una pandemia entre sus riesgos operacionales, o el cese parcial o completo de su producción de manera indeterminada como medidas para enfrentarla.

Esto nos prueba que más que un documento con procedimientos y acciones a tomar, debemos de construir una cultura de gestión del riesgo, porque lo único que en este momento podemos asegurar es lo cambiante e incierto que son los escenarios. Si no, pregúntenle a todo aquel que hace menos de seis meses planificaba sus actividades de Semana Santa. Y hoy estamos a tan solo días de pasarlas en claustro casi total.

Una cultura de gestión de riesgo implica empresas y gente consciente de su vulnerabilidad y falta de control de lo que le rodea, de su pequeñez en este mundo que no controlamos. No para rendirnos ni aceptar de manera irrevocable nuestro destino, sino para, de manera activa y creativa, mantenernos alertas, vigilantes, preparados ante lo desconocido; para que aprendamos a ser flexibles, abiertos al cambio que nos imponen los factores externos que no controlamos, y sobre todo creativos para que seamos capaces de ver en cada crisis una oportunidad, incluso una oportunidad de aprender, por más dolorosa que sea la lección. En este contexto, los manuales y protocolos de crisis serán herramientas fundamentales para desarrollar un comportamiento intuitivo dentro de las empresas que les hará más fuertes y resilientes.

Superado el proceso de organización y coordinación interna para dar respuesta a desafíos inmediatos, la mirada se posó en lo externo, empezando por los clientes: ¿Cómo apoyarles en estos momentos? ¿Cómo me relaciono con ellos? ¿Cómo me mantengo vigente?, fueron algunas de las preguntas que orientaron a las empresas. Pero también empezaron a surgir otras, por ejemplo: ¿Cómo puedo colaborar? Así surgen iniciativas solidarias desde el sector empresarial, motivadas por el altruismo o por la conciencia sobre la importancia de la contribución a la reputación. Lo cierto es que son pocas las empresas y otros sectores que han estado ausentes. Las acciones van desde la creación de fondos de apoyo en alianzas estratégicas para los sectores más vulnerables, hasta el envío de mensajes solidarios y alimentos a los trabajadores de la salud, periodistas y otros que en circunstancias como éstas ven redoblado su trabajo en condiciones de mayor riesgo.

Las muestras de solidaridad han sido diversas y han demostrado cómo las empresas, desde sus áreas de negocio, pueden colaborar en tiempos de crisis, pero también abre la oportunidad para la creatividad. El sector empresarial puede jugar un papel clave en la búsqueda y presentación de propuestas al gobierno y a la sociedad; puede poner el ejemplo y poner al servicio del interés colectivo su “know how”, sus recursos, su talento. Es una oportunidad inigualable para mostrar compromiso social, y convertir la frase del “sálvese quien pueda” en otra que nos inspire a ser mejores: “Vamos a salvarnos”.

Apenas inicia un nuevo mes, abril. Es difícil pronosticar dónde estaremos y qué pasará, pero si podemos aprender de días transcurridos. Es una lección dolorosa, pero que debe enseñarnos a ser mejores: mejores gobiernos, mejores empresas, mejores ciudadanos.