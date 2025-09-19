Pensilvania. Con el asesinato de tres policías este miércoles en la ciudad de North Codorus, en el condado de York, a 155 kilómetros de Filadelfia, suman 53 los agentes fallecidos a causa de balas este año en territorio estadounidense; y 381 desde el 2020.

En la balacera también resultaron heridos otros dos uniformados que se debaten entre la vida y la muerte en el Hospital de la ciudad. Así, suman 239 los impactados por balas en el presente año; y un total de 1992 desde el 2020. En ambos casos figuran varios policías dominicanos.

Las cantidades de los uniformados fallecidos y heridos aparecen en las estadísticas de la organización «Archivo de Violencia Armada (GVA), con sede en Washington DC, y su misión es documentar incidentes de violencia y delitos con armas de fuego en EE. UU.

El gatillero de este último incidente fue abatido por otros agentes policiales en el mismo lugar de la tragedia, en una casa de campo, lugar de la emboscada, informaron las autoridades.

En el estado de Pensilvania residen cerca de 200 mil dominicanos, decenas de ellos en el lugar del fatal incidente contra los agentes del orden. Los restantes quisqueyanos figuran distribuidos en los otros 58 condados.

En el 2020 fueron acribillados 59 y 347 heridos, muchos de gravedad. En el 2021 fallecieron 68 y 370 heridos. En el 2022 cayeron 72 y 342 heridos. En el 2023 fueron ultimados 54 y 370 heridos. En el 2024 la cantidad de 75 y 324 heridos.

Lee más: Familiares de barbero abatido en Santiago se querellan contra policías



Otros agentes asesinados en Pensilvania: El sucedido en febrero pasado contra el agente hispano Andrew Duarte, y cinco personas heridas a balazos en el interior del Hospital UPMC Memorial en West Manchester, por parte del hispano Diógenes Arcángel Ortiz, de 49 años, luego abatido por miembros de la uniformada.

En abril del 2009, tres agentes del condado de Pittsburgh-PA que respondían a una llamada del 9-1-1 por un altercado doméstico fueron emboscados y murieron a manos del pistolero Richard Poplawski, de 22 años.

Según el jefe de policía de Pittsburgh, el joven Poplawski estaba armado con un rifle AK-47, una escopeta Savage 67 calibre 12, un rifle semiautomático Mossberg 702 Plinkster calibre .22, de un revólver Dan Wesson Modelo 14 .357 Magnum de 4 pulgadas, y una pistola Bersa Thunder 380 calibre .380.

Los equipos SWAT y Poplawski dispararon más de 600 rondas. El junio de 2011, el victimario fue condenado a muerte por inyección letal.

Entre otros recientes hechos violentos que han llamado la atención en este estado figuran:Estrellar este miércoles en horas de la madrugada un vehículo contra las rejas de seguridad de la sede del FBI en Pittsburgh-PA. Nadie resultó herido.

El sospechoso, identificado como Donald Henson, un exmiembro del ejército, fue arrestado siete horas después. El FBI dijo que no lo estaba tratando como un caso de terrorismo.

Un desconocido disparó este lunes más de 10 balazos a una mujer que caminaba por la cuadra 400 de Roosevelt Blvd, en Filadelfia. No logró herirla, el pistolero huyó y es perseguido.