Vargas Llosa: auge audiovisual puede afectar democracia

El escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa alertó ayer de que la confrontación entre la cultura del pensamiento y la audiovisual, en la que la primera va cediendo peso a la segunda, “a la larga puede ser peligrosa para la democracia”.

Así aseguró el autor peruano, quien protagonizó ayer en la Universidad de Zaragoza la última sesión del ciclo “Trayectorias”, que lleva 3 años reuniendo a intelectuales para entablar un dialogo sobre la cultura y que ha cerrado Vargas Llosa junto al escritor Juan Cruz.

En palabras del Premio Nobel, la cultura de las ideas, que está en los “buenos libros”, es imprescindible para la democracia en tanto en cuanto forma ciudadanos con espíritu crítico, frente a lo audiovisual, que crea a su juicio individuos pasivos y resignados y de ahí el peligro para el sistema democrático.

A ello sumó que la solución a los problemas es mucho más fácil cuando existe una sociedad educada y, aunque reconoció que hoy día se lee mucho más que décadas atrás, “lo que representan los libros es menos importante” en la época actual que lo que eran antes. No cree, no obstante, que este fenómeno sea algo planeado, ni que España sea un país diferente a este respecto, y lo relacionó con el extraordinario desarrollo de la cultura audiovisual.

Rechazó también que defienda ningún tipo de restricción del desarrollo audiovisual, pero insistió en que las ideas son siempre creativas, mientras las que se transmiten a través de la pantalla “no suelen serlo”. Lo cual no le resta interés ni atracción, “ni muchísimo menos”, continuó, y puso como ejemplo el éxito de las series de televisión, que son “muy entretenidas” pero no son transmisoras de ideas, son “estereotipadas” y recurren a formas “absolutamente manidas” en la construcción de personajes.