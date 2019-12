Vargas Llosa dice a EU no le interesa Latinoamérica

Guadalajara (México). El nobel peruano Mario Vargas Llosa opinó ayer, domingo, que Estados Unidos ya no tiene interés en América Latina, a diferencia de lo ocurrido en los años 50, época en la que transcurre su última novela, “Tiempos recios” (2019), cuando veía a estos países como un “cuarto trasero” al que controlar. “Desde esa época las relaciones entre Estados Unidos y América Latina han cambiado. No tiene sentido imaginar una cosa semejante. Hoy día, Estados Unidos muestra un desinterés casi absoluto en América Latina”, expresó Vargas Llosa en la presentación de su novela en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Según el nobel de Literatura 2010, Estados Unidos “ha dejado de ser el primer inversor” en la región y señaló que para entender su nueva novela hay que “regresar a una América Latina muy distinta y un Estados Unidos muy distinto al de hoy”. “La relación en esa época es muy difícil. Estados Unidos tiene la sensación de que América Latina es su patio trasero y que tiene responsabilidad sobre él. No puede permitir ciertas cosas, fundamentalmente que la Unión Soviética entre en su patio trasero”, relató. “Tiempos recios” se ambienta en la Guatemala de 1954, en plena Guerra Fría, cuando Carlos Castillo Armas protagoniza un golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA contra el Gobierno de Jacobo Árbenz, acusado de flirtear con la Unión Soviética. “Toda la documentación desmiente la fantasía de que (Árbenz) era un comunista escondido”, señaló el peruano.