Cinco niños están en unidades de cuidados intensivos, en condiciones criticas, por los traumas recibidos en el accidente de tránsito ocurrido en comunidad de La Ceiba, en la carretera La Ceiba–Otra Banda, municipio Higüey, donde se reportan varias personas fallecidas.

Las victimas regresaban de una actividad religiosa.

La gobernadora de La Altagracia, Daisy De Óleo de Bastardo, quien también es pediatra, dijo que tan pronto se informaron del choque del camión recolector de basurera con una motocicleta y la camioneta, donde iba un grupo de personas, convocaron a todos los médicos para dar las asistencias correspondientes.

«Dentro de los afectados habían nueve adultos y cinco niños, los cuales se encuentran en el hospital Nuestra Señora de la Altagracia», precisó.