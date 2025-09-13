Varios sectores sin luz por avería mayor en Hainamosa

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa a la comunidad de Hainamosa y zonas aledañas que el circuito HAMO02 se encuentra fuera de servicio debido a una avería mayor en los cables soterrados que emanan desde la Subestación Hainamosa.

La empresa distribuidora señala que, desde la madrugada de hoy, personal técnico se encuentra desplegado en la zona realizando excavaciones y evaluaciones para determinar la magnitud de los daños y proceder con las reparaciones necesarias. Se trata de un trabajo de alta complejidad, por lo que las labores podrían extenderse por varias horas.

Los sectores impactados son: Cristo Salvador, Invicéa, Corporanea, Los Pinos, Nuevo Paraíso, Ramón Matías Mella, Residencial Corales, Villa Liberación, El Almirante, Buenaventura II, Corambar, Caña Linda, Pradera del Ingenio, El Bonito, Nueva Estancia, Escuela Vocacional y Barrio Los Militares.

Edeeste indica a sus clientes que se están buscando alternativas rápidas para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, mientras se completa la reparación definitiva.

La distribuidora agradece la paciencia y comprensión de todos los afectados, reiterando su compromiso de trabajar sin descanso para devolver la normalidad del servicio eléctrico en la zona.