¿Vas a cambiar dólares? Estas son las tasas del 15 al 18 de agosto

Según el Banco Central de la República Dominicana, la tasa oficial del dólar estadounidense para el período del 15 al 18 de agosto de 2025 es la siguiente:

Compra: RD$ 61.40

Venta: RD$ 62.31

Estas cifras sirven como referencia para operaciones de cambio en bancos y casas autorizadas, y reflejan la estabilidad relativa de la moneda en medio de un contexto económico regional marcado por ajustes inflacionarios y movimientos en los mercados internacionales.

¿Qué significa esto para ti?

Si vas a comprar dólares, pagarás RD$ 62.31 por cada uno.

Si vas a vender dólares, recibirás RD$ 61.40 por unidad.

La diferencia entre compra y venta (spread) es de RD$ 0.91, lo que representa el margen de ganancia para las entidades cambiarias.

Además, el Banco Central publica diariamente las tasas de cambio para otras divisas convertibles como el euro, yen japonés, libra esterlina, franco suizo y más, lo que permite monitorear el comportamiento global del mercado cambiario.

Captura 11

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

