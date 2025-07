Si estás planeando unas vacaciones en República Dominicana, prepárate para sentirte como en casa.

Pero antes de hacer tu maleta, empacar unas cuantas palabras y expresiones dominicanas muy particulares para que entiendas la jerga del país.

Aquí te dejamos una guía básica para que no te agarren “fuera de base”:

Coherencia Magali: Decir y hacer las cosas con relación.

Me tiene jarto: Cuando estas cansado de algo.

No le pare: No le des tanta mente ni te preocupes por eso.

Ta’ to’: Está todo bien. Expresión de conformidad o aprobación.

Vaina: Puede ser cosa, problema, situación, persona… depende del contexto.

Tú si e’ palomo: Cuando una persona es muy sana.

Eso e’ un bulto: Puede significar que alguien es creído o está presumido algo.

Me dio un yeyo: Un desmayo

Vamo’ a dar una vueltecita: Cuando van a pasear cerca de la zona.

Tamo’ en eso: Se está trabajando o haciendo algo en específico.

Me desacaté: No acatar una norma, ley, orden, etc.

Me jondeé: «lanzarse» o «tirarse»

Dame banda: Significa «olvídate de mí» o «déjame en paz»,

Tá’ jevi: Es sinonimo de esta bien, ok,

Eso e’ un rebú o se armó un juidero: Una discusión

Le dio un titingó o un lio de apaga y vámonos: Es desorden, alboroto o tumulto

Toy rotonda con 27 / toy en olla: No tener dinero

Estoy en pasta de diente / Yo no he visto a linda: Una persona que no se ha desayunado.

Ese huevo quiere sal: Cuando alguien actúa de forma buena o correcta con el fin de comprometerte o prepararse para pedirte un favor.

Te voy a dar hasta con el cubo del agua: Dar golpes sin compasión o con cualquier objeto que tenga cerca.

