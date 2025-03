El Ministerio de Cultura (MINC), en colaboración con los diversos organismos de seguridad del Estado, desplegarán un amplio dispositivo con el objetivo de que los asistentes puedan disfrutar en un ambiente seguro durante el Desfile Nacional de Carnaval 2025, que tendrá lugar el domingo 23 de marzo a partir de las 2:00 de la tarde en el malecón de Santo Domingo.

Como parte de las medidas operativas y de seguridad, se dispondrá de tres carpas destinadas a la atención de niños extraviados. Asimismo, se informa a la ciudadanía que estará prohibido el acceso al desfile con armas de fuego, armas blancas u objetos cortopunzantes, como también el uso de pirotecnia.

Además, el público no podrá ingresar al evento con envases de vidrio o latas, animales, chichiguas o drones que no estén debidamente autorizados. De igual forma, no se permitirá el ingreso de vendedores ambulantes que no cuenten con la autorización de la Alcaldía del Distrito Nacional.

Más información sobre el carnaval

Carnaval (Fuente externa)

En esta celebración, que el presente año tiene una dedicatoria especial a la provincia de San Cristóbal, participarán más de 150 comparsas representativas de las diferentes provincias del país.

El dispositivo de seguridad estará conformado por más de 1,200 efectivos de los cuerpos castrenses y policiales, y contará, de igual manera, con miembros de los diferentes organismos de socorro.

El MINC informó que dicho dispositivo estará conformado por miembros de las diferentes dependencias del Ministerio de Defensa (Armada, Fuerza Aérea y Ejército dominicanos) y de la Policía Nacional (Policía Preventiva y Policía Turística), así como de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y la Policía Municipal adscrita a la Alcaldía del Distrito Nacional.

Estos efectivos tendrán a su cargo las labores de vigilancia y protección de la ciudadanía que acuda a esta gran fiesta popular, procurando mantener un ambiente seguro para todos.

Lee más: Carnaval

Carnaval (Fuente externa)

El contingente también incluye unidades de la Defensa Civil, de la Cruz Roja Dominicana, de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y del Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, ofrecerán soporte técnico y de respuesta inmediata, antes y durante el evento, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y los Auxiliares Navales Dominicanos.

De la misma manera que en ediciones anteriores, los agentes del orden estarán apostados en diferentes puntos a lo largo de la avenida George Washington y en los alrededores del desfile, con el propósito de evitar el bloqueo de las vías y las salidas de emergencia, así como de agilizar el flujo vehicular.

Puestos de socorro dentro del carnaval

Carnaval (Fuente externa)

El MINC informó que serán habilitados puestos de socorro y de primeros auxilios en los que rescatistas, paramédicos, médicos, técnicos de transporte sanitario y enfermeros ofrecerán asistencia en lugares estratégicos próximos a la avenida George Washington.

Unidades de la Cruz Roja Dominicana, la Defensa Civil, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y el Cuerpo de Bomberos estarán desplegadas con la finalidad de ofrecer asistencia ante cualquier situación de emergencia.

Para obtener más información sobre el Desfile Nacional de Carnaval 2025, los interesados pueden visitar las redes sociales del Ministerio de Cultura (@miculturard) y su página web (www.cultura.gob.do).