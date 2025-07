Vea aquí el horóscopo de este lunes 28 de julio 2025

ARIES 21/03-21/04

No busques conflictos donde no existen. Mejor concéntrate en lo realmente importante y no te detengas en nimiedades.

TAURO 22/04-21/05

Quienes osen juzgarte, descubrirán tu verdadero carácter. No dudes en mostrar tus garras si se meten contigo.

GÉMINIS 22/05-21/06

Emplea tu tiempo para trabajar y no para el ocio. Así nunca lograrás ese ascenso que tanto estás esperando.

CÁNCER 22/06-21/07

Algunos nubarrones aparecen en el horizonte laboral. Lo mejor es que hoy permanezcas al margen de cualquier conflicto.

LEO 22/07-21/08

Permítete disfrutar de una jornada de descanso. Has trabajado duro este último tiempo y necesitas recuperar energías.

VIRGO 22/08-21/09

Hoy no pretendas que los demás sigan al pie de la letra tus exigencias, sólo hacen lo que pueden por cumplir con tus caprichos.

LIBRA 22/09-21/10

Trata de que las noticias que lleguen hasta ti no logren afectar tu ánimo. El día será denso y te conviene estar de buen humor.

ESCORPIO 22/10-22/11

Querrás que todo salga a la perfección, pero te equivocarás al delegar en otras personas lo que debes hacer tú. Ten cuidado.

SAGITARIO 23/11-21/12

Asesórate con gente idónea antes de firmar cualquier contrato. Lee la letra chica porque la omisión luego puede costarte caro.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Toma en cuenta las opiniones ajenas, de ellas puedes sacar algo importante por más superficiales que te resulten.

ACUARIO 22/01-21/02

Tendrás la oportunidad de una salida durante la noche, acéptala con gusto, pasarás un grato momento con amigos.

PISCIS22/02-21/03

Hoy es un día ideal para ordenar tu casilla de e-mails, borrar el correo basura y guardar los contactos que te interesan.