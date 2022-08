Vea aquí el tierno gesto de Albert Pujols con un niño

Se ha hecho viral un video donde se ve al pelotero Albert Pujols regalar su camisa a un niño, quien se encontraba en el público viendo el juego.

El hecho ocurrió este miércoles en el partido contra los Cachorros de Chicago.

El infante se encontraba en los palcos detrás del dogout de visitantes del estadio de los Cubs con un cartel que tenía escrito: Albert can we trade jerseys? Go Cardinals! que significa «Albert, ¿podemos intercambiar camisetas? ¡Vamos Cardenales!.

De inmediato, al Pujols leerlo procedió a quitarse su camiseta y pasarla al niño.

La cara perpleja y boquiabierta del entusiasta fanático fue un poema.

El momento ha sido calificado como uno de los más emotivo de todas Las Mayores ayer.

Sobre el partido

Zach McKinstry sacudió un jonrón y produjo tres carreras para ayudar a que los Cachorros de Chicago derrotaran el miércoles 7-1 a los Cardenales de San Luis.

Nico Hoerner sumó tres imparables por Chicago, mientras que el brasileño Yan Gomes impulsó dos carreras. Rowan Wick (4-6) consiguió cinco outs para embolsarse la victoria, al encabezar una buena actuación del bullpen de los Cachorros.

Lars Nootbaar disparó un cuadrangular por San Luis, líder de la División Central de la Liga Nacional, en tanto que Corey Dickerson bateó de 4-4. Los Cardenales cayeron a una foja de 17-5 en agosto.

Chicago y San Luis dividieron victorias en los primeros cuatro juegos de su inusitada serie de cinco enfrentamientos, que termina este jueves por la tarde.

La derrota fue para Miles Mikolas (10-10). Por los Cardenales, el dominicano Albert Pujols de 4-1. El puertorriqueño Yadier Molina de 4-0.

Por los Cachorros, el dominicano Franmil Reyes de 4-1. El venezolano Rafael Ortega de 3-2.

(Con información de AP)