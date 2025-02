Vea aquí los mejores memes del Super Bowl 2025

El Super Bowl LIX mostró a un arrasador Philadelphia Eagles, que derrotó 40-22 a Kansas City Chiefs y se quedó con el título de la NFL en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. Así, los vencedores lograron su segundo trofeo Vince Lombardi de su historia. Las Águilas resultaron superiores desde el inicio ante los bicampeones y, con una presión intensa y un juego dinámico, lograron el hito en una noche que dejó varias perlas. Desde la presencia de Lionel Messi junto a varios de sus compañeros del Inter Miami (Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba), al show de medio tiempo de Kendrick Lamar y la particular situación que vivió Taylor Swift.

El equipo que llegó como gran favorito terminó siendo vapuleado y maquilló el score sobre el epílogo. Incluso corrió riesgo de quedar en cero. Y Patrick Mahomes, gran figura de los Chiefs, y quien invitó a Messi al gran duelo que definió la temporada del fútbol americano, terminó desdibujado al verse cercado permanentemente. Incluso, las intercepciones a sus pases terminaron en Touchdown. Por eso fue uno de los blancos de las bromas.

También Taylor Swift. La cantante y pareja de Travis Kelce, otro emblema del elenco de Kansas, estuvo presente en el estadio y resultó inesperadamente abucheada. ¿Por qué? Era fanática de los Eagles, incluso solía mostrarse con la indumentaria de la franquicia, hasta que se puso en pareja con la estrella de los Chiefs. Y los fanáticos no se lo perdonaron. Kelce, encima, tuvo una jornada para el olvido.

Y el rapero Lamar, eje del medio tiempo, ofreció un gran show con sus principales hits y una puesta de escena impactante, tanto desde lo visual como en cuanto a las coreografías. Lo acompañaron el actor Samuel L. Jackson como maestro de ceremonias, la cantante SZA y Serena Williams. La tenista se convirtió en tendencia en un ámbito diferente al suyo: el escenario. Y se desenvolvió con soltura.

El espectáculo cosechó muchos elogios y también críticas. Hubo televidentes (el evento tuvo más de 100 millones de espectadores en todo el mundo) que quedaron conformes con lo ofrecido por Lamar y otros lo encontraron aburrido. Y surgieron las comparaciones, por ejemplo, con el mítico show de Michael Jackson en el Super Bowl de 1993. O el de Rihanna (estando embarazada) en 2023.

Pero también quedó involucrado Drake. Es que la controversia explotó cuando Lamar interpretó Not Like Us, dedicada a su archienemigo en la música, en medio de las versiones de una posible denuncia del músico con el que rivaliza si pronunciaba la línea de “Certified pedophile” -pedófilo certificado- durante la interpretación. La posible reacción de Drake también terminó siendo carne de memes para los usuarios en X (antes Twitter).

