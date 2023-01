Vea el tráiler del especial de los 30 años de Power Rangers

Tres décadas después de transformarse en un fenómeno televisivo, los miembros del elenco original de Mighty Morphin: Power Rangers se juntan para un especial de Netflix. Este conmemora el legado permanente de la creación de Haim Saban y producción de Saban Entertainment.

“Nuestra familia Ranger es profunda”, dice Walter Emanuel Jones a EW sobre cómo interpretar a Zack, el Black Ranger, 30 años después.

“Los Power Rangers no son los superhéroes habituales de los cómics. No son únicamente poderosos defensores de la Tierra, sino también grandes amigos que valoran el trabajo en equipo, la diversidad y por supuesto la diversión”, así se lee la descripción en la cuenta oficial de Youtube del show.

Lea: Murió Jason David Frank, el “Power Ranger” verde

El elenco principal de Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always está integrado por Jones (Black Ranger original), David Yost (Blue Ranger), Catherine Sutherland (Pink) Steve Cárdenas (Red), Karan Ashley (Yellow) y Johnny Yong Bosch, entre otros. No se sabe si más miembros primarios del elenco se encuentren comprometidos con el proyecto.

“Han pasado 28 años desde que volví al plató de Powers Rangers”, dice Jones en el primer adelanto lanzado este 17 de enero. Asimismo, Yost, actualmente de 54 años, dice: “Es un poco loco pensar en eso. Han pasado muchos años”. Mientras, el actor estadounidense de ascendencia mexicana Cárdenas, agrega: “Es surrealista. Ha sido una gran experiencia”.

Las nueva experiencia que atravesarán los superhéroes dejará ver a los Rangers enfrentarse con una amenaza familiar del pasado. Por lo tanto ellos, en medio de un peligro que azota a la humanidad, están siendo aclamados una vez más a ser los salvadores que el mundo necesita. “Once & Always recuerda a todos que cuando te conviertes en un Ranger, siempre eres parte de la familia y siempre eres bienvenido”, describe Netflix.