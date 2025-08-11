Vecinos contra el ruido sigue su lucha contra la contaminación sónica: aquí lo más reciente

Vecinos contra el ruido sigue su lucha contra la contaminación sónica: aquí lo más reciente

Grupo Vecinos contra el ruido junto al senador Omar Fernández.

El grupo Vecinos Contra el Ruido, que se opone a la modificación de la Ley 90-19 -la cual denuncian que podría aumentar los niveles de tolerancia de decibeles en el país- informó que ha logrado un avance importante en su lucha.

“Omar Fernández nos acaba de llamar para darnos la noticia de que ya la senadora de San Pedro desistirá de perseguir cambiar la ley. No quiere problemas con la sociedad. Y eso es un gran logro ciudadano. Hemos ganado esta batalla yendo a los lugares correctos”, declaró al periódico Hoy la directora del grupo, Rossé Bonifacio.

De acuerdo con sus declaraciones, les preocupaba la justificación de la senadora de San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva, quien había sugerido que el cambio estaría limitado a musicólogos asociados y organizados.

image 300

El grupo ha realizado diferentes movilizaciones para impedir la modificación de la ley. Bonifacio indicó que este domingo sostuvieron dos reuniones: una con el senador Omar Fernández y otra con el comisionado de la nueva reforma policial y altos mandos, además de acudir a este diario para exponer sus preocupaciones.

“Este martes tenemos una reunión con el presidente”, aseguró.

¿Por qué se oponen?

image 301

Según Bonifacio, “esta modificación de la ley tiene un trasfondo. Por ejemplo, ella busca aumentar la tolerancia al ruido. Ella quiere que los decibeles que ya son los permitidos por la OMS sean elevados, para así, en vez de acomodar los musicólogos a la sociedad, ella quiere que la sociedad se acomode a los musicólogos. Entonces despenalizaría el delito del ruido y la bulla, y eso conllevaría a que cualquiera pueda estacionarse enfrente de su casa con una bocina y, porque está dentro de la ley, no es perseguible ni un delito”.

Aseguró que el ruido es un problema de salud pública, ya que “conlleva a que nuestro sistema nervioso se debilite y tengamos consecuencias tanto cardíacas, mentales, nerviosas, auditivas, y un gran etcétera”. También pidió pensar “en los estudiantes, en los niños autistas, los envejecientes enfermos, en todo aquel que trabaja y quiere llegar a su casa a descansar, que tiene derecho a eso, y que por encima de la ley quieran atropellarnos de esa manera”.

image 302

Objetivos del grupo

Entre las demandas de Vecinos Contra el Ruido destacan:

  • Mantener la Ley 90-19 sin cambios en cuanto a niveles de decibeles y sanciones por contaminación sonora.
  • Proteger la calidad de vida de la ciudadanía frente a intereses particulares de empresarios y un sector de musicólogos.
  • Garantizar que la ley sea aplicable a todos, incluidos los que no están organizados en asociaciones.

