Vecinos de Dajabón claman por reparación de calles deterioradas

Ante el gran deterioro que presentan varias calles del municipio de Dajabón, los habitantes piden la intervención urgente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para su arreglo.

El alcalde Santiago Riveron indicó que hay calles que han sido destruidas por el paso de camiones pesados que trabajan en la construcción del muro fronterizo, y que, como ayuntamiento, no cuentan con la capacidad para reparar las vías.

“Pero no podemos embarcarnos en comprar cemento, que sale muy caro, cuando hay una promesa hecha por el ministro de Obras Públicas de que en los próximos meses se estará poniendo asfalto en las calles del municipio de Dajabón. Por ello pedimos paciencia a los dajaboneros y vamos a confiar en la palabra de nuestro ministro, Eduardo Estrella”, dijo Riveron.

Los residentes de la avenida Dulce de Jesús Senfleur, en Dajabón, informaron que los camiones que trabajan en el muro ya circulan por otra vía, por lo que esperan que ahora sus calles sean arregladas.

Plan de asfaltado

A través de “La Semanal con la Prensa”, el presidente Luis Abinader anunció un plan especial de asfaltado que iniciará el gobierno a finales de octubre a través del MOPC, el cual abarcará las principales calles del país.

