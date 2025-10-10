Vecinos de Dajabón claman por reparación de calles deterioradas

  • Goidy Reyes
Vecinos de Dajabón claman por reparación de calles deterioradas

Ante el gran deterioro que presentan varias calles del municipio de Dajabón, los habitantes piden la intervención urgente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para su arreglo.

El alcalde Santiago Riveron indicó que hay calles que han sido destruidas por el paso de camiones pesados que trabajan en la construcción del muro fronterizo, y que, como ayuntamiento, no cuentan con la capacidad para reparar las vías.

“Pero no podemos embarcarnos en comprar cemento, que sale muy caro, cuando hay una promesa hecha por el ministro de Obras Públicas de que en los próximos meses se estará poniendo asfalto en las calles del municipio de Dajabón. Por ello pedimos paciencia a los dajaboneros y vamos a confiar en la palabra de nuestro ministro, Eduardo Estrella”, dijo Riveron.

Los residentes de la avenida Dulce de Jesús Senfleur, en Dajabón, informaron que los camiones que trabajan en el muro ya circulan por otra vía, por lo que esperan que ahora sus calles sean arregladas.

Plan de asfaltado

A través de “La Semanal con la Prensa”, el presidente Luis Abinader anunció un plan especial de asfaltado que iniciará el gobierno a finales de octubre a través del MOPC, el cual abarcará las principales calles del país.

Te puede interesar: En Los Praditos, las calles tienen más hoyos que el queso

Goidy Reyes

Goidy Reyes

Publicaciones Relacionadas

Vecinos de Dajabón claman por reparación de calles deterioradas
Vecinos de Dajabón claman por reparación de calles deterioradas
10 octubre, 2025
¡A tiro limpio! Así terminó «culto diabólico» en calle de Dajabón
¡A tiro limpio! Así terminó «culto diabólico» en calle de Dajabón
3 octubre, 2025
Realizan en Dajabón Foro de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas en Marketing y Promoción
Realizan en Dajabón Foro de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas en Marketing y Promoción
1 octubre, 2025
Dajabón, un destino que ofrece monumentos, historia y balnearios
Dajabón, un destino que ofrece monumentos, historia y balnearios
29 septiembre, 2025
En Los Praditos, las calles tienen más hoyos que el queso
En Los Praditos, las calles tienen más hoyos que el queso
22 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Feria del Libro y juegos escolares

Feria del Libro y juegos escolares

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Momentos mágicos para temporada navideña

Momentos mágicos para temporada navideña

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo