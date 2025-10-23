Vecinos denuncian charco que dificulta acceso a centro CAIPI en el Ensanche Isabelita

Vecinos denuncian charco que dificulta acceso a centro CAIPI en el Ensanche Isabelita

Deysi Segura, residente en la calle sexta del sector Ensanche Isabelita, denunció que las autoridades no han atendido el problema del gran cúmulo de agua que se forma cada vez que llueve, pese a que en la zona funciona un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI).

La situación, según explicó, impide que los padres puedan llevar o recoger a sus hijos con normalidad. “Astacio no hizo nada. Mandan a verificar y nunca hacen nada. El otro día mandaron ahí “una vaina” como que iban a hacer un hoyo… duraron una hora y se fueron”, expresó, refiriéndose al alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio.

Segura contó que su vivienda también se inunda con cada tormenta y lamentó que, en varias ocasiones, el CAIPI haya tenido que usar camiones para ayudar a los niños a salir del lugar. “Ni así hacen el trabajo”, agregó.

La dama advirtió que el charco representa un peligro constante, no solo por las inundaciones en las casas del sector, sino también por el riesgo sanitario que genera el agua acumulada, al convertirse en criadero de plagas y mosquitos que ponen en peligro la salud de los niños y niñas del centro.

