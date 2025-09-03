Vegetales dominicanos llegarán a Miami en el primer vuelo de carga de Amazon Air

El primer vuelo de carga de Amazon Air Cargo que llegó hoy a las 8:18 a. m. al Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (SDQ), saldrá hoy mismo con una carga de aproximadamente 10,000 kilos de vegetales dominicanos de exportación para Miami, Estados Unidos.

Este avión estaría regresando mañana jueves con más carga desde Miami a Santo Domingo.

El gerente general y presidente de ALK Global Logistic, empresa logística en Miami, que controla el avión tanto operativamente como comercialmente, Alfonso Alemán, explicó que este solo manejará carga aérea, no paquetería en la ruta Miami-Santo Domingo y Santo Domingo-Miami, con conexiones a cualquier parte vía Miami.

Expresó que podría llevar carga a otros países, pero dependiendo de las necesidades de las agencias logísticas que ya están establecidas aquí en Santo Domingo.

“La idea es que mañana ya el avión venga lleno desde Miami a Santo Domingo. También este avión puede seguir en Estados Unidos en tránsito, dependiendo de que los exportadores acá vendan al cliente final”, indicó.

Alemán ofreció estos detalles durante el vuelo inaugural que contó con la presencia del director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, junto a representantes de Aerodom, Amazon Air y ALK Global Logistic.

Sanz Lovatón destacó que la empresa estaría ofreciendo siete vuelos semanales que conectan directamente con Estados Unidos y se estima que aporte cerca de 770 toneladas métricas de capacidad adicional cada semana.

Seguir leyendo: ¡Ya es un hecho! Llega a República Dominicana el primer avión de carga de Amazon Prime Air

Foto: Elieser Tapia Foto: Elieser Tapia

Dijo que ya RD comenzó a dar pasos firmes para consolidarse como un centro logístico de clase mundial con la llegada de este primer avión.

De su lado, el presidente del Gabinete Logístico del Ministerio de Industria y Comercio, Ito Bisonó, calificó el acontecimiento como “una gran noticia”, destacando que este servicio contribuirá a aliviar la alta demanda de transporte aéreo de mercancías que se registra en épocas como diciembre, cuando se congestionan las rutas de carga a nivel global.

Bisonó explicó que, además del impacto logístico, la llegada de Amazon Air también abre la puerta a nuevos aportes en materia de tecnología, comunicaciones y apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) interesadas en mejorar su capacidad competitiva.

“Este es un primer paso de una nueva inversión en un país que tiene estabilidad económica, social y política, y que ofrece un ambiente favorable para que las inversiones sigan creciendo”, afirmó el empresario.

Sobre el significado comercial del vuelo, destacó que un mundo globalizado requiere mayor conectividad y alternativas de transporte: “Eso es saludable para el movimiento de la economía, porque todos somos usuarios de pedir o requerir algo, y esto fortalece la dinámica del comercio”.

La operación también contribuirá a la rapidez, confiabilidad y competitividad del transporte aéreo, permitiendo a empresas locales integrarse con mayor facilidad a los mercados internacionales.

Asimismo, este nuevo vuelo de Amazon Air mantiene el esquema actual de distribución y constituye un respaldo directo a los couriers locales, al sumar una frecuencia adicional para trasladar su paquetería, fortaleciendo la capacidad logística del país.

Llega a República Dominicana el primer avión de carga de Amazon Prime Air / Foto: Elieser Tapia Llega a República Dominicana el primer avión de carga de Amazon Prime Air / Foto: Elieser Tapia

Crecimiento del e-commerce y de las exportaciones

Alemán dijo que el crecimiento del e-commerce y de las exportaciones en la República Dominicana fue determinante para sumar esta nueva frecuencia aérea.

“Estamos muy contentos de estar aquí. Hoy se inauguran las operaciones de Amazon Air Cargo en la República Dominicana, y eso es una confirmación de que somos un centro logístico de calidad mundial”, subrayó.

Explicó que en este primer vuelo Santo Domingo-Miami, el avión de Amazon se irá cargado de vegetales de los exportadores dominicanos a Miami.

El servicio funcionará bajo la modalidad de carga aérea, no de paquetería, y las conexiones se harán a través de Miami hacia cualquier parte del mundo.

Dijo que, aunque no se proyecta como un centro de distribución para el Caribe, podrían coordinar envíos hacia otras islas si así lo requieren sus clientes.

La empresa señaló que eligió a la República Dominicana debido al crecimiento sostenido que registra el país en exportaciones, importaciones y comercio electrónico.