Velan a los dos hermanos que murieron en la presa de Hatillo

Fantino, Sánchez Ramirez. El sector Los Chinchilines está de luto tras la muerte de dos hermanos que la tarde de este sábado murieron ahogados en las profundas aguas de la Presa de Hatillo.

Los fallecidos eran los adolescentes Jansel y Keyla Acevedo de 13 y 15 años, respectivamente, quienes llegaron alegres junto a otros jovencitos a la comunidad de Hernando Alonzo, se lanzaron a las aguas del embalse donde sus cuerpos desaparieron.

Poseriormente fueron rescatados por brigadistas de Defensa Civil y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Fantino, que se unieron a la labores de búsqueda.

Su Padre José Acevedo (Chepe el Pollero) llora juntos a familiares la pérdida de sus hijos.

Trascendió que los dos jovenes fueron estudiantes meritórios y hoy la comunidad de Fantino llora su inesperada partida.

