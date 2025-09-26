Velan a Pablito Guzmán, el hombre que murió por colapso de puente en Yamasá

Durante las lluvias de la onda tropical y bajo un manto de dolor, familiares y amigos velaron este viernes a Pablito Guzmán Díaz, de 42 años, el conductor del camión que murió luego de caer en el colapso del puente que comunica la comunidad de Don Juan con el municipio de Yamasá, provincia Monte Plata.

«Fue una falla del Gobierno. Porque ese puente tenía mucho tiempo así, ellos lo sabían y no hicieron nada», criticó un familiar del fallecido.

El hombre será sepultado este mismo viernes.

El colapso ha dejado incomunicadas a varias comunidades de la zona, generando preocupación entre los residentes que dependen de este paso para movilizarse hacia distintos puntos de la provincia.

Hasta el momento, no se ha ofrecido un informe oficial sobre las causas que provocaron el desplome de la estructura.

