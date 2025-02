Velan los restos de Jeannite Mora, madre de Silvio Mora

La noche de este miércoles son velados los restos de doña Jeannite Mora, madre del merenguero Silvio Mora.

«Ella me dio una buena crianza y yo sé que ella está con Jesús», dijo el artista cuando fue abordado por la prensa durante el velatorio.

«Mi madre me enseñó a ser humilde. Ella me decía que escuchara a todo el mundo. Estoy fuerte porque ella me enseñó a ser fuerte», manifestó Mora entre llantos.

La dama está siendo velada en la Funerario Grecefu, en Las Américas.

Yanet había enfrentado complicaciones de salud desde inicios de enero, cuando fue sometida a un cateterismo cardíaco debido a problemas cardiovasculares.

A finales del mismo mes, Mora comunicó a través de sus redes sociales que su madre había sufrido un infarto agudo de miocardio, lo que requirió atención médica urgente.

A pesar del procedimiento realizado, su estado de salud continuó siendo delicado.