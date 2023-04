Velan restos de youtuber Chantal Jiménez

En un ambiente cargado de llanto y desconsuelo, fueron velados este domingo los restos de la youtuber Chantal Jiménez, quien el pasado sábado fue asesinada por su pareja, Jensy Graciano, que luego se suicidó.

Chantal fue velada en la funeraria Espíritu de Dios en Santo Domingo, ubicada en la calle Josefa Brea, frente al hospital Moscoso Puello.

Al interior de la funeraria reinaron los gritos de dolor por la partida de la joven, que además era modelo. Además de los familiares, amigos y allegados acudieron al lugar para mostrar su solidaridad con la familia de la joven ultimada a manos de su pareja por presuntos arranques de celos.

«Yo lo quería pila, pero me traicionó», dijo el padre de Chantal

Jensy Graciano, el asesino de la youtuber Chantal Jiménez, había sido detenido porque intentó matarla de un disparo en otra ocasión, pero salió libre por gestiones de los familiares de la víctima.

Roque Jiménez, padre Chantal, dijo que él gestionó que lo soltaran porque le aseguró «que ya no había na´» en contra de su hija.

El proteginor narró que el asesino, que se quitó la vida luego del trágico hecho del pasado Sábado Santo, le había asegurado que él iba a irse y separarse de su hija definitivamente.

«Ella me puso una orden de alejamiento y ya, eso se quedó ahí. Y yo le dije, no Jensy, las cosas deben quedarse así porque entre ustedes no puede haber más nada, porque imagínate, todo es un problema. Vamos a resolver porque yo no quiero que usted mañana cometa una locura. A ese hombre yo lo quería pila, pero me traicionó», dijo entre lágrimas el padre de Chantal a periodistas de CDN.

Los cuerpos de Chantal y Jensy fueron hallados en su residencia el Sábado Santo en un charco de sangre. La tragedia ha consternado al país.

Psiquiatra dice es importante conocer características de personas obsesivas en una relación

Al respecto, el psiquiatra Luis Ortega manifestó este domingo que es importante conocer las características de una persona obsesiva dentro de una relación, para prevenir tragedias como la de la comunicadora Chantal.

El especialista en la conducta aclaró que existe una delgada línea entre el amor y la obsesión. «Chantal fue víctima de la obsesión de su expareja, lo que lamentablemente resultó en su muerte», resaltó Ortega.