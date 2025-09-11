Ven Rusia provoca la OTAN con drones sobre Polonia

WOHYN, Polonia.- AP

Varios drones rusos cruzaron a Polonia en lo que funcionarios europeos describieron ayer, miércoles, como una provocación deliberada, lo que llevó a la OTAN a enviar aviones de combate para derribarlos. Un portavoz de la OTAN dijo que era la primera vez que la alianza enfrentaba una amenaza potencial en su espacio aéreo.

La incursión —que ocurrió durante una oleada de ataques del Kremlin contra Ucrania— y la respuesta de la OTAN rápidamente aumentaron los temores de que la guerra pudiera expandirse, un temor que ha ido creciendo en Europa a medida que Rusia intensifica sus ataques y los esfuerzos de paz no avanzan. Polonia solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la incursión de drones. La misión de Corea del Sur ante la ONU, que ocupa la presidencia del Consejo este mes, dijo que se estaba discutiendo la fecha.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que no tenía como objetivo Polonia, mientras que Bielorrusia, un cercano aliado de Moscú, indicó que rastreó algunos drones que «perdieron su rumbo» porque fueron blancos de interferencias. Sin embargo, varios líderes europeos dijeron que la incursión suponía una expansión intencional del asalto de Rusia contra Ucrania.

“La guerra de Rusia está escalando, no terminando”, dijo la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, periodistas en Bruselas. «Lo que Putin quiere hacer es ponernos a prueba. Lo que ocurrió en Polonia cambia las reglas» y debería resultar en sanciones más fuertes.

El espacio aéreo polaco ha sido violado muchas veces desde que Rusia emprendió una invasión a gran escala de Ucrania en 2022, pero nunca a esta escalada en Polonia ni en ningún otro lugar del territorio de la OTAN. Polonia dijo que algunos de los drones provenían de Bielorrusia, donde las tropas rusas y bielorrusas han comenzado a agruparse.