Vendedores: ventas de pollo están más bajas; precio se mantiene

Las ventas de pollo continúan cada vez más bajas, según vendedores de la carne, a pesar de que el precio se mantiene entre RD$55.00 y RD$60.00 la libra.

Producto de estas bajas en las ventas, los vendedores están comprando menos cantidad de pollo para negociar, además de que los mayoristas están vendiendo también menos unidades, por la situación que enfrentan los productores avícolas del Cibao, con el virus del Newcastle que ha matado miles de pollos en las granjas.

En un recorrido por diferentes barrios de Santo Domingo, se pudo constatar las pocas cantidades de pollos que los vendedores tenían en sus puestos y la poca afluencia de personas comprando la carne.

“El pollo ahora con esta situación está caro y no se está vendiendo nada. Yo antes compraba 300 libras para mi negocio, pero ahora solo estoy comprando 40 libras, porque no se está vendiendo nada y además a quien le compro me está vendiendo menos cantidad”, dijo Roberto Guzmán, vendedor de pollos en Villa Juana.

Dijo que él compraba la libra de pollo a RD$36.00, pero que ahora, después de la situación con el virus, se la están vendiendo a RD$45.00, por lo que vende la libra a RD$60.00.

“Ahora estoy comprando más caro y no se está vendiendo nada. Los productores no creo que pierdan mucho, porque a ellos se les muere una cantidad de la producción, pero agarran y suben el precio y nosotros los revendedores y los consumidores somos los que pagamos el precio”, señaló.

Otros vendedores señalaron que por la poca cantidad de pollo que compran, debido mayormente a las pocas ventas, están cerrando sus negocios más temprano de lo acostumbrado.

Los vendedores dijeron que la libra de pollo a RD$60.00 es bastante cara para el consumidor, por lo que esperan que las autoridades y los productores puedan resolver la situación del virus lo antes posible y así la carne baje al precio normal, que es RD$45.00 la libra.

“Si el pollo vuelve a su precio las ventas mejoran, porque a nosotros nos gusta el pollo y consumimos mucho pollo”, dijo Leonel Moya.

De acuerdo a informaciones, en la zona Norte se ha registrado una escasez de pollo en colmados, mercados y supermercados, producto de la disminución en la producción de la carne en las principales granja de esa zona del país.