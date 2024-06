Venezolana atropelló a Julio César de la Rosa no irá a prisión, afirma abogado

El abogado Robinson Reyes descartó la posibilidad de que un juez imponga prisión preventiva, como medida de coerción, contra la venezolana Shakie Valentina Mujica Zapata, imputada por la muerte involuntaria de Julio César de la Rosa Peralta, durante un accidente de tránsito registrado el pasado 15 de julio en la autopista 30 de Mayo.

«Solicitar prisión preventiva en contra de un ciudadano que atropella a otro en la vía, es una de las barbaridades que, como abogado, nunca voy a entender de parte del Ministerio Público. El Ministerio Público que solicite prisión preventiva, pero que sepa que ningún juez le va a imponer esa medida», sostuvo el jurista.

«Estamos hablando de un homicidio imprudencial. Una imprudencia que no la cometió la ciudadana, sino el ciudadano que conforme a los videos, se ve cuando sale del vehículo, se atraviesa en la vía y ella lo atropella. La falta que se le puede atribuir a ella es no haberse detenido en ese mismo instante, y no llamar al 911 para darle la asistencia», agregó.

Robinson Reyes indicó que la condena a imponer por homicidio imprudente es de 6 meses a tres años, pero que en este caso la imputada no haría ni un solo día de cárcel, «porque aún reteniéndosele la falta en un juicio de fondo, simple y llanamente, le suspenderían la pena».

De acuerdo a la instancia depositada por el Ministerio Público, representado por las fiscales adscritas a la Fiscalía de la Casa del Conductor: Minerva Batista y Carmen Espinal Geo, Shakie Valentina Mujica Zapata es acusada de muerte involuntaria, durante conducción temeraria o descuidada, haciendo uso de licencia de conducir extranjera. Además de evadir la responsabilidad del conductor frente a un accidente. Dichos delitos son tipificados y sancionados en los artículos 303 (numeral 5), 220, 207, 208 y 306 de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

De acuerdo al Ministerio Público, el hecho se registró el pasado 15 de julio, siendo aproximadamente las 11:30 de la noche, cuando la imputada transitaba, a alta velocidad por la autopista 30 de Mayo, próximo a la Dirección General de Pasaporte, del Distrito Nacional, zona en la embistió al peatón Julio César de la Rosa Peralta, quien perdió la vida inmediatamente.

El documento además establece que, tras el atropello, la imputada abandonó a la víctima y no le prestó asistencia, conforme la normativa establece, con el agravante de haber dado declaraciones falsas y de manera tardía ante el Plan Piloto y posteriormente en la Casa del Conductor.

«Dentro de las pruebas, que sustentan dicha solicitud, está el acta policial, la certificación de defunción de la víctima, copia de la matrícula del vehículo tipo jeep, marca Hyundai, modelo Santa Fe Sport, año 2018, a nombre de la imputada, testimonios y otras pruebas documentales», afirme el MP.

Dijo que la medida de coerción solicitada se sustenta en que la acusada no tiene arraigo en el territorio nacional que garantice la presentación en el proceso judicial, así como el peligro de fuga existente, ya que Shakie Valentina Mujica Zapata es de nacionalidad venezolana y se encuentra de manera ilegal en el país, ya que su pasaporte venció en agosto del 2022.

Será este jueves 20 de junio, a las 9:00 de la mañana, cuando el Sexto Juzgado de Paz de la Casa del Conductor decida sobre la presente solicitud.

