La Constitución venezolana dicta que el 10 de enero posterior a unas elecciones presidenciales, el presidente electo toma posesión de su cargo ante la Asamblea Nacional.

Sin embargo, en las calles de Venezuela no hay certeza y los ciudadanos una y otra vez se encogen de hombros al admitir que no saben qué pueda pasar este viernes.

Incertidumbre en la calle

Ante micrófonos, las personas asumen, mostrando su apoyo o su resignación dependiendo del caso, que todo indica que Nicolás Maduro se juramentará aun sin mostrar las pruebas de su triunfo electoral.

«De verdad, no sé. Lo que sí es que hay que prepararse, tener su comida y estar en su casa viendo prensa, guardaditos a ver qué pasa», nos contesta una mujer.

«No lo sé. No tengo ni idea. Lo que sí, que sea lo que sea que pase, ojalá que sea para que avancemos», añade otra. «Se juramenta Maduro, porque eso es lo que siempre ha pasado», responde una tercera.

«No va a pasar nada. Van a juramentar a Maduro», afirma por su parte un hombre. «Echemos al país adelante, con Maduro, sin Maduro, como sea. Está ahorita el presidente Nicolás Maduro, ganó sus elecciones, déjenlo que siga gobernando», dice otro.

«Estamos a la expectativa. Nadie sabe lo que va a pasar, solo Dios. Pueden pasar muchas cosas», concluye un tercero.

Edmundo González Urrutia ha dicho desde el extranjero que pretende asumir como presidente de Venezuela, afirmando tener pruebas que certifican que fue él y no Maduro quien ganó la contienda, a pesar de los anuncios oficiales.

Manifestaciones versus atrincheramiento

La líder opositora María Corina Machado ha convocado a manifestaciones de calle en todo el país a partir de este 9 de enero, para que los eventos del viernes ocurran en un ambiente de agitación popular, y haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas del país a desobedecer a la cúpula gobernante.

«En todos los hogares de la familia militar y la policía en Venezuela en este momento están invitándolos a ser parte de esto, y cada quien tomando una decisión: si quiere ser un tirano que reprime o un héroe que defiende a su pueblo. Esa es la decisión», sentenció Machado.

En el oficialismo hay atrincheramiento. Nicolás Maduro ha ordenado el despliegue de fuerzas militares y policiales en la capital para «asegurar la paz» y ha comenzado a entregar armas a civiles incorporados a la milicia popular, integrantes de colectivos ideologizados y hasta funcionarios públicos.

«No se equivoquen conmigo, no se vuelvan a equivocar conmigo, no se equivoquen con el pueblo de Venezuela que estamos resueltos y decididos a vencer», dijo Maduro.

Edmundo González Urrutia adelantó estos últimos días una gira por Latinoamérica y Estados Unidos reuniéndose con presidentes y también con exmandatarios que prometen acompañarlo en su eventual regreso a Venezuela. Este miércoles, el venezolano entregó en custodia al gobierno de Panamá las actas de las elecciones que, asegura, confirman su victoria.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, le reiteró su apoyo a quien reconoce como el presidente electo de Venezuela.

«Queremos manifestarle de manera clara, don Edmundo, que Panamá esta con usted y con la legitimidad que usted representa», expresó Mulino, antes de hablar de los venezolanos que llegan a su país tras un peligroso periplo.

«Yo le deseo mañana, y siempre, mucha suerte, en su retorno a Caracas, que la mano de Dios lo proteja, eso sí es importante, porque se están enfrentando a un sistema bien lejos de ser prudente, por decir lo menos», recalcó.

Horas después, Nicolás Maduro atacó a Mulino, diciendo que quisiera «que el presidente de Panamá tuviera los cojones para defender el Canal de Panamá que quiere demostrar para agredir a Venezuela.

Eres un cobarde presidente de Panamá y te va a tocar lo tuyo a ti también», exclamó, agregando que «el que se mete con Venezuela se seca, te secarás, ¡te secarás! No te puedo decir el nombre porque no me sé ni tu nombre, creo que el pueblo de Panamá ni sabe tu nombre, viejo asqueroso».

Lee más: Venezolanos