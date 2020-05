Venezuela afirma haber frustrado un ataque marítimo

Venezuela aseguró el domingo haber frustrado un intento de invasión marítima por parte de hombres armados procedentes de Colombia, en la que murieron varios de los atacantes y otros fueron detenidos.

El ministro de Interior, mayor general Néstor Reverol, aseguró que el incidente se produjo la madrugada del domingo frente a las costas del estado La Guaira, a unos 20 kilómetros al norte de Caracas.

Reverol no presentó fotos, vídeos o alguna otra evidencia de lo sucedido.

El “grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia” pretendió realizar “una invasión por vía marítima” en lanchas rápidas y fueron repelidos por agentes de la fuerza armada y la Policía Nacional , aseveró el ministro en una declaración difundida por la televisión estatal. No está claro quiénes fueron los atacantes.

Los supuestos mercenarios fueron “abatidos unos y detenidos otros”, acotó Reverol, sin dar otros detalles.

Según el ministro, la incursión tenía el propósito de cometer “actos terroristas en el país, asesinato a líderes del gobierno revolucionario, incrementar la espiral de violencia, generar caos y confusión en la población como parte de un nuevo intento de golpe de Estado” para separar al presidente Nicolás Maduro del poder.

La operación de rastreo “minucioso por tierra, mar y aire” continúa por lo que no se descartan otras detenciones en las próximas horas, agregó el alto funcionario.

El ministro de Defensa, general en Jefe Vladimir Padrino López, acompañado de varios jefes castrenses, condenó el ataque y anunció en una declaración televisada el reforzamiento de la presencia militar en la frontera. También dijo que las fuerzas armadas están en alerta con el objetivo de neutralizar cualquier nueva incursión armada.

Confirman ocho muertes

El poderoso líder del partido socialista y aliado de Maduro, Diosdado Cabello, confirmó la muerte de al menos ocho de los atacantes, uno de ellos un desertor de las fuerzas armadas venezolanas, apodado “Pantera”. Cabello destacó que podrían ser más los fallecidos dado que los abatidos cayeron justo en el momento que “llegaron a la costa” del balneario de Macuto en La Guaira, donde “hubo un enfrentamiento, hubo disparos”. Cabello afirmó en un canal que no hay duda que se trata de “un plan orquestado por Estados Unidos”.