Venezuela denuncia amenazas de Estados Unidos y alerta sobre riesgo regional

El Gobierno de Venezuela acusó este martes a Estados Unidos de emitir “amenazas” que, según Caracas, ponen en peligro la paz y estabilidad de América Latina. La denuncia surge tras declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que Washington está dispuesto a “usar todo su poder” para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.
Contexto estadounidense:
- EE.UU. ha desplegado tres buques de guerra con 4.000 soldados en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.
- Leavitt calificó al gobierno de Nicolás Maduro como un “cartel del narcotráfico” y reiteró que no lo considera legítimo.
Respuesta venezolana:
- La Cancillería venezolana emitió un comunicado en el que acusa a EE.UU. de “difamación” y “desesperación”.
- Asegura que estas acciones violan la Zona de Paz declarada por la CELAC y representan una amenaza para toda la región.
- El presidente Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos como parte de un “plan de paz” nacional.