Venezuela: EU enviaría un submarino nuclear

Caracas.- EFE

El Gobierno de Venezuela alertó ayer, martes, que Estados Unidos planea enviar “un crucero lanzamisiles” y “un submarino nuclear de ataque rápido” a las costas del país suramericano la próxima semana, entre otros “buques de guerra» desplegados en el mar Caribe, como parte, señaló, de las “acciones hostiles” de la Administración del presidente Donald Trump.

La Misión Permanente de Venezuela ante Naciones Unidas -máxima representación del país en suelo estadounidense- denunció en una carta “la escalada de acciones hostiles y amenazas” de Washington, y aseguró que el despliegue en el Caribe de buques como “el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido”, representa “una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales».

En ese sentido, advierte que la llegada de estos buques “a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana, según ha sido confirmado por diversas fuentes internacionales”, que no especifica la misión en el texto, compartido en Telegram por los ministros de Exteriores y de Comunicación, Yván Gil y Freddy Ñáñez, respectivamente.

La delegación consideró la presencia del submarino nuclear como un “claro acto de intimidación”, y recordó que el Tratado de Tlatelolco (1967), ratificado por EE.UU., declara a América Latina y el Caribe como Zonas Libres de Armas Nucleares.

“La presencia de un submarino nuclear, de carácter ofensivo, en la región de América Latina y el Caribe contradice el compromiso histórico de nuestras naciones y pueblos con el desarme y con la solución pacífica de las controversias”, expresó la misión, que también recordó que se trata de una región declarada zona de paz en 2014.

Por tanto, aseveró que el ingreso de un submarino nuclear, “sin transparencia sobre su carga ni reglas de empleo, vulnera el objeto y propósito de dicho instrumento jurídicamente vinculante y erosiona la confianza colectiva en la vigencia del régimen de desnuclearización regional». Peticiones

Venezuela, a través de su misión ante la ONU, exige “el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluyendo el submarino nuclear USS Newport News”, y reclama “garantías claras y verificables” de EE.UU. “de que no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares” en América Latina y el Caribe.

Ayuda a Guterres

Caracas pidió el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante “las amenazas” de EE.UU., y expresó su preocupación por “el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares” del país norteamericano.