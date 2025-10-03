Venezuela informará ONU de incursión EU

Caracas.- EFE

Venezuela exigió este jueves a EE.UU. cesar lo que califica como una postura “guerrerista”, tras denunciar una “incursión ilegal de aeronaves de combate” del país norteamericano a 75 kilómetros de sus costas, en el mar Caribe, un hecho que, anunció, denunciará ante el secretario general de la ONU, António Guterres, y otras instancias como la Celac.

“Venezuela exige al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional”, dijo el Ejecutivo de Nicolás Maduro en un comunicado.

Rechazó “enérgicamente la incursión» de esas aeronaves que, señaló, fueron detectadas este 2 de octubre “dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía”, lo que, además, fue identificado por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai). A juicio de Caracas, esta maniobra, también avistada por una “aerolínea colombiana”, representa “una provocación que amenaza la soberanía nacional y contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional». “Este grave reporte se añade a otras incursiones ilegales”, reza el texto.