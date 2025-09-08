Venezuela moviliza militares 5 estados

Caracas. EFE.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció ayer un “refuerzo especial» de la presencia militar en cinco estados del país, ubicados, dijo, en la “fachada caribeña” y la “atlántica”, en momentos en que Estados Unidos ha ordenado una operación antidrogas en el Caribe, cerca de las aguas de esta nación.

Padrino detalló que se movilizarán, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, “medios y fuerzas” para fortalecer la presencia en los estados Zulia y Falcón (noroeste), que afirmó constituyen “una ruta del narcotráfico».

El titular de Defensa se refirió en específico a la zona de La Guajira venezolana, en el Zulia, y a la península de Paraguaná, en Falcón. “Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Nadie va a pisar esta tierra a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros”, agregó.