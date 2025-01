Venezuela reabre la frontera con Colombia tres días después del cierre por la investidura

Caracas.– El gobernador del estado venezolano de Táchira, el chavista Freddy Bernal, anunció este lunes la reapertura de la frontera terrestre con Colombia, tras el cierre el pasado viernes por -dijo entonces- informaciones de una supuesta “conspiración internacional”, en paralelo a la ceremonia de la cuestionada toma de posesión presidencial, en la que Nicolás Maduro fue investido para un tercer sexenio en el poder, pese a las denuncias de “ilegitimidad».

“La frontera, una vez más, abierta. El Estado y el país en total paz y tranquilidad, en perfecta fusión cívico, militar, policial”, dijo Bernal en un video publicado en Instagram, desde un puesto de migración entre ambos países.

El gobernador señaló que el país está en “paz”, al tiempo que rechazó la solicitud del expresidente colombiano Álvaro Uribe de una “intervención militar” en Venezuela para sacar del poder a Maduro, al considerar que el ganador de las elecciones fue el líder opositor Edmundo González Urrutia.

“El país en paz, que es lo que todos queremos, paz para Venezuela, paz para Colombia, que no venga la violencia, que no vengan más las amenazas desde Colombia, que no venga el nefasto Álvaro Uribe a estar inventando invasiones, aquí nadie quiere guerra, aquí nadie quiere invasiones”, añadió.

El viernes, cuando Bernal anunció el cierre, aseguró tener el “control absoluto” en la región fronteriza, por lo que se comprometió a garantizar, “bajo cualquier circunstancia, la tranquilidad y la paz de todo el pueblo tachirense».

De acuerdo a Migración Colombia, en los últimos días reinó la normalidad en los principales pasos fronterizos entre el país andino y Venezuela. Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros donde colindan siete departamentos colombianos y cuatro estados venezolanos y viven unos 12 millones de personas.

