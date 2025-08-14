El gobierno venezolano emitió una contundente respuesta tras la incautación de bienes vinculados al presidente Nicolás Maduro por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre los activos confiscados se encuentran propiedades en Florida, una mansión en República Dominicana, dos aviones privados, una granja de caballos, vehículos de lujo, joyas y millones de dólares en efectivo, con un valor total que supera los 700 millones de dólares.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, calificó la operación como un golpe contra el crimen organizado, comparando el caso con estructuras mafiosas. “Esto es crimen organizado, no es diferente que la mafia”, declaró en entrevista con Fox News.

Reacción del gobierno venezolano

El canciller venezolano, Yván Gil, desestimó las acusaciones y calificó la incautación como parte de una “burda operación de propaganda política”. En un comunicado publicado en Telegram, Gil acusó a Estados Unidos de manipular la narrativa internacional y de intentar criminalizar la revolución bolivariana.

“La fiscal, en vez de explicar su papel en encubrir los crímenes de Epstein, inventa un cuento contra el presidente Nicolás Maduro y Venezuela, digno de una mala serie”, expresó Gil.

También denunció que los dos aviones confiscados no son bienes personales de Maduro, sino propiedad del Estado venezolano, y acusó al presidente dominicano Luis Abinader de haber colaborado en su “robo”.

“Es el mismo guion imperial de siempre: ayer comunistas, después terroristas, luego armas de destrucción masiva; hoy, narcotraficantes. Cambian las mentiras, no el libreto”, agregó el canciller. Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se refirió al caso en su programa televisivo, calificando de “estúpidos” a los funcionarios estadounidenses y asegurando que Maduro “no ha cambiado” y “ha aguantado todas las presiones de los gringos”.

La incautación forma parte de una estrategia más amplia de presión internacional contra el régimen de Maduro, acusado de liderar el llamado Cartel de los Soles y de colaborar con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos también ha duplicado la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, elevándola a 50 millones de dólares, una cifra sin precedentes incluso superior a la ofrecida por Osama Bin Laden.