Venezuela se declara en preparación defensiva frente a despliegue estadounidense en el Caribe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el 22 de agosto de 2025 el despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas como un plan "inmoral, criminal e ilegal" contra su país, con el objetivo de provocar un "cambio de régimen". AFP - JUAN BARRETO

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el lunes que declararía constitucionalmente una “república en armas” si el país sudamericano “fuera agredido” por las fuerzas militares que el gobierno de Estados Unidos ha desplegado en el Caribe.

Los comentarios del gobernante en una conferencia de prensa se dan en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump se dispone a reforzar esta semana su fuerza marítima cerca de aguas venezolanas para combatir las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

Estados Unidos no ha informado sobre la posibilidad de una incursión terrestre con los miles de efectivos desplegados, pero el gobierno de Maduro ha respondido enviando más tropas a lo largo de su costa y frontera con la vecina Colombia y concovado a los venezolanos a alistarse en una milicia civil.

El gobernante venezolano insistió que la estrategia venezolana ante lo que llama las amenazas de Estados Unidos es “eminentemente defensiva”, lo que incluye la “lucha diplomática, la lucha política”, pero advirtió que si “Venezuela fuera agredida pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional” y “declararía constitucionalmente a la república en armas, lucha armada”.

Agregó que su país se está “preparando para preservar la soberanía nacional, la paz y la integridad territorial ante “estos métodos inmorales ilegales que violan la Carta de Naciones Unidas”, en alusión al despliegue de fuerzas estadounidense.

“Venezuela es un país pacifista, pero somos un pueblo de guerreros y jamás va a ceder frente a chantajes ni amenazas de ningún signo”, aseveró a los periodistas en un lujoso hotel de Caracas.

“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años… una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”, afirmó.

El gobierno estadounidense también duplicó a inicios de agosto a 50 millones de dólares una recompensa por la captura de Maduro, a quien acusó formalmente ante la justicia por presuntos cargos de narcoterrorismo.

Maduro dijo también en la rueda de prensa que no descarta que un diálogo entre los gobiernos de Caracas y Washington ayude a aliviar las tensiones, aunque reconoció que en la actualidad los canales de comunicación entre ambos países “están maltrechos”.

“Siempre tenemos todos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos, abiertos con Estados Unidos, ojalá esos canales se recuperen”, señaló tras considerar que “la búsqueda del cambio de régimen (en Venezuela) está agotado y está fracasado como política en el mundo”.

Trump “es un hombre inteligente, audaz. Él sabrá qué hacer”, dijo Maduro.