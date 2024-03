Venezuela suma su segundo triunfo en la serie del Caribe Kids Panamá 2024

Una excelente faena del pitcher José Ignacio Pérez y una oportuna ofensiva le dieron a Venezuela importante victoria sobre Nicaragua 3 carreras por 1 en partido jugado está mañana en el Estadio «Juan Demóstenes Arosemena», y que abrió la segunda fecha de la Serie del Caribe Kids Panamá 2024.

El abridor José Ignacio Pérez (1-0) cubrió toda la ruta al ritmo de sólo 1 carrera, con 3 ponches, no regaló boletos y logró espaciar los 7 indiscutibles que le dieron.

La primera mitad del juego transcurrió sin carreras, en un bonito duelo de lanzadores.

Pero el panorama cambió en el final de la cuarta cuando los venezolanos hicieron 2 .

En ese capítulo Ezequiel Zamora abrió con su segundo hit del juego, luego hubo base por bolas para Abraham Rojas y después del out sobre Carlos Rojas en elevado al torpedero, un boleto a Juan Guerrero llenó las bases. Acto seguido Haziel Berrios elevó de sacrificio al center field para impulsar a Zamora con la primera del juego. Seguidamente Juan Rayo le regaló pasaporte gratis a Jesús Torres para volver a congestionar los ángulos y dar paso al relevista Melkin Hernández quien le tiró 4 malas a Víctor Casique con lo que anotó Rojas en carrera forzada.

Sin embargo los chicos de Nicaragua descontaron en el quinto cuando combinaron un error, jugada por el infield y sencillo impulsor de Joshuar Acuña.

Pero los venezolanos reaccionaron en su siguiente turno y recuperaron la ventaja por doblete de Braulio Urbina, quien luego se robó la tercera y anotó por rodado de Abraham Rojas por segunda base.

Desde la lomita los nicas dependieron en la apertura de Juan Rayo en salida de 3.2 EL, 2 carreras limpias, 2 hits, 4 bases por bolas y 1 ponche.Le siguió Melkin Hernández quien tiró 1.1 y permitió 1 carrera.

A la ofensiva volvió a sobresalir por Venezuela Ezequiel Zamora quien se fué de 3-2 con 1 anotada .

Después de este resultado la Tabla de Posiciones tiene a México y Panamá con 1-0, Venezuela 2-1, República Dominicana 1-1, Puerto Rico 0-1 y Nicaragua 0-2.

Nicaragua y Venezuela volverán salir el terreno mañana miércoles. Los primeros jugarán en el primer turno frente a República Dominicana y los segundos lo harán en el horario estelar ante Panamá.

La cartelera de hoy martes continuará con los partidos México vs Panamá (12:00 m), Puerto Rico vs República Dominicana (3:00 pm) y Panamá vs Puerto Rico (6:00 pm).

En la ronda clasificatoria, que concluirá el jueves, los 4 primeros lugares obtendrán boletos para las semifinales de la mañana sabatina.