Venezuela y El Salvador expulsan diplomáticos

El gobierno venezolano ordenó el domingo la expulsión del personal diplomático de El Salvador y le dio 48 horas para abandonar el país, tras la decisión del gobierno salvadoreño de echar a los diplomáticos venezolanos del país centroamericano y dar su respaldo al líder opositor Juan Guaidó.

La cancillería venezolana indicó en un comunicado que declaró “persona no gratas“ a los integrantes del personal diplomático salvadoreño “en estricta aplicación del principio de reciprocidad, tras el inaudito anuncio del gobierno de El Salvador de expulsar al personal diplomático venezolano debidamente acreditado en ese país“.

“En este caso, las autoridades salvadoreñas no procuran otra cosa que suministrar un exiguo balón de oxígeno a la menguante estrategia estadounidense de intervención y bloqueo económico contra en pueblo de Venezuela“, resaltó el escrito.

“De esta manera, Nayib Bukele, asume oficialmente el triste papel de peón de la política exterior estadounidense“, agregó. Bukele, quien asumió el cargo en junio, respondió en un tuit burlón señalando que aquellos a quienes se les ordenó abandonar Venezuela eran restos del gobierno anterior.

“Se me olvidó mencionar que nuestro Gobierno no había nombrado ni un solo funcionario en nuestra embajada en Venezuela. Así que el régimen de Maduro acaba de expulsar a funcionarios nombrados 100% por el Gobierno del (expresidente Salvador) Sánchez Cerén, a quienes llamaban sus amigos”.

En un foro “antiimperialista realizado el domingo en La Habana, Maduro arremetió contra la medida de su homólogo y afirmó que el pueblo salvadoreño puede tener la seguridad de que “ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y Venezuela”.

A través de Twitter, en tanto, Guaidó agradeció el “espaldarazo”. Es parte de la presión internacional que nos tiene que encontrar en las calles”. El ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aliado de Venezuela emitió un comunicado oficial en el que expresa su rechazo a la decisión del gobierno de Bukele.