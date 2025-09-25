Venezuela y la posibilidad «inédita» de un estado de conmoción exterior: ¿Cuáles serían sus implicaciones?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asomó la idea de firmar un decreto de estado de conmoción exterior, algo que sería «inédito» en la historia del país, dijo a EFE el abogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia Alí Daniels, quien alertó que esta decisión podría restringir «derechos fundamentales».

Este martes, Maduro apareció junto con los jefes de los distintos poderes públicos del país y otros funcionarios y anunció que evalúa decretar el estado de conmoción exterior ante las «agresiones y amenazas» de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe, lo que el líder chavista considera un intento de «forzar un cambio de régimen».

¿Qué es el derecho de estado de conmoción exterior?

Daniels explicó que el estado de conmoción exterior es un tipo de estado de excepción. Señaló que los estados de excepción se decretan para «tomar medidas extraordinarias en situaciones extraordinarias, es decir, que exijan la habilitación de poderes públicos que en la normalidad no se aplicarían».

«La lógica de un estado de excepción es darle poderes a quien no los tiene para que pueda asumir o responder a situaciones extraordinarias», subrayó.

El abogado comentó que las medidas a tomar en los estados de excepción «siempre deben ser proporcionales y focalizadas a los hechos que la originan, de modo que hay que evitar medidas que no tengan vinculación con los hechos».

¿Qué facultades tiene el Ejecutivo?

Daniels mencionó que con el decreto se «pueden suspender o restringir derechos humanos, con excepción de los que la propia Constitución señala que no pueden suspenderse, dentro de los cuales está el derecho al debido proceso, el derecho a la información, el amparo constitucional a la libertad de pensamiento, entre otros».

Además, prosiguió, permitiría a Maduro ordenar «movilizaciones de tropas» y establecer «gastos que no estén en la ley de presupuesto del año correspondiente».

También se pueden pedir «bienes a particulares para ser utilizados y destinados a paliar la emergencia» y se podrían dictar «toques de queda (restricciones a libertad de tránsito)», añadió el abogado.

¿Quién aprueba y revisa el estado de conmoción exterior?

Daniels advirtió que aún se desconoce la propuesta del decreto anunciado por Maduro. Por tanto, subrayó que es importante conocer su contenido al tratarse de «algo inédito» porque «nunca antes se ha dictado en Venezuela un estado de conmoción exterior».

En todo caso, indicó que el decreto está sujeto a la aprobación del Parlamento, controlado por el chavismo, y a la revisión por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, liderada también por jueces afines al chavismo.

De aprobarse el decreto, entraría en vigencia de inmediato, puntualizó el abogado, y tendría una duración de 90 días prorrogables hasta por 90 más.

¿En qué contexto se propone este decreto?

Maduro propuso el estado de conmoción exterior en un contexto de tensión con Estados Unidos, que ha hundido cuatro embarcaciones en el Caribe vinculadas, según el Gobierno de Donald Trump, al narcotráfico.

EE.UU. ha incrementado su presencia militar en el Caribe en respuesta al «narcotráfico proveniente de Venezuela», según Washington, con el despliegue de, al menos, ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como de más de 4.500 soldados. También ha enviado varios cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

Según Maduro, el objetivo del decreto de estado de conmoción exterior es que el país «tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera» contra Venezuela.