Venta de Punta Catalina debe ser transparente

Con la venta de las acciones de la Termoeléctrica Punta Catalina hay que tener mucha cautela en el momento de que se vaya a realizar, porque se está en un proceso electoral y este negocio debe ser lo más transparente posible, advirtió ayer Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD).

La dirigente empresarial señaló que con la venta de Punta Catalina debería hacerse un acuerdo con todos los partidos políticos que están en el proceso electoral. “Si se hace la venta debería hacerse con un diálogo con todos los actores de la sociedad para que esta sea totalmente transparente e informada. No es el momento ni el lugar, es la transparencia”, señaló.

Dijo que no importa que se haga antes o después de mayo, siempre y cuando se haga con total transparencia y con vinculación de todos los sectores.

Recordó que desde el primer momento se ha estado planificando de que Punta Catalina debería ir a administración privada y que la venta no es total, sino que haya una participación para el sector privado. “Que no sea una participación total del Estado sino que tenga una vinculación con el sector privado”, insistió Almánzar.