Vergés afirma que 6 de cada 10 hombres tienen pensamientos machistas como Eugenio Cedeño

El psicólogo clínico Luis Vergés se refirió este viernes a las polémicas declaraciones del diputado Eugenio Cedeño acerca de que no constituye violación penal el que un hombre se quite el preservativo teniendo relaciones sexuales con su mujer sin el consentimiento de esta, siempre que no esté infectado de una enfermedad.

Vergés afirmó que 6 de cada 10 hombres comparten pensamientos machistas como los del legislado de la La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Sien embargo, no tienen el valor de expresarlo públicamente.

«Aquí hay dos lecturas importantes. La primera preocupación que tengo es que al menos 6 de cada 10 hombres probablemente piensen así. Te lo digo por la experiencia que nosotros tenemos en el Centro de Intervención Conductual. No tienen el valor de expresarlo públicamente, pero piensan así», manifestó el psicólogo.

Continuó diciendo: «La masculinidad tradicional con la que fuimos educados, y que encontramos, es la simbología dominante. Esa masculinidad tradicional ve a la mujer como sinónimo de cuerpo, y el cuerpo como un territorio que es su propiedad y puede allanar y profanar«.

Luis Vergés consideró que de este «escandalo» se debe sacar una conclusión interesante para repensar las políticas públicas en cuanto a la educación, los temas de sexualidad, las relaciones de pareja y las relaciones cualitativas.

«La sexualidad también ha sido utilizada tradicionalmente como una estrategia de poder y dominación hacia las mujeres. Los hombres que somos partidarios de un nuevo paradigma igualitario, participativo y democrático inclusivo para las mujeres no reaccionamos así, pero somos los menos. Además, es bueno aclarar que, si bien es cierto que cada vez más hombres se incorporan a cuestionar ese viejo paradigma, todavía hay mucho trabajo por hacer», expresó.

Las declaraciones del psicólogo Luis Vergés fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo «El Día», que se transmite de lunes a viernes por Telesictema 11.

Lo que dijo Eugenio Cedeño

La polémica que envuelve a Eugenio Cedeño surge luego de que expresara su rechazo al artículo 135 del Proyecto de Ley de Código Penal que castiga de 4 a 10 años de prisión y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público a quien en una relación de pareja incurra en una actividad sexual no consentida, al ejercer intimidación, emplear engaño, fuerza, violencia, amenaza, coacción o suministrarle sustancias.

Cedeño dijo que desde un punto de vista ético y moral, no es correcto engañar la confianza de su esposa. Sin embargo, convertir esto en una norma penal que castigue con 4 a 10 años de prisión a un hombre o a una mujer por quitarse un condón femenino para quedar embarazada no es adecuado.

«El Código Penal no puede incluir una disposición que establezca de 4 a 10 años de prisión para un hombre por quitarse el condón durante un encuentro íntimo, como está contemplado en el nuevo código. Tampoco puede imponer una sanción de 4 a 10 años de prisión por tener relaciones sexuales con mi esposa mediante engaño o artimaña. El Código Penal no puede crear una trampa que permita que mi esposa me meta preso, o que yo pueda meterla presa, o que mi hijo pueda encarcelar a su madrastra por tener sexo conmigo en una situación en la que no tengo plena conciencia de estar llevando a cabo el acto sexual. ¿Cómo lo van a probar? ¿Dónde colocarán las cámaras en la habitación? ¿A quién le creerán cuando alguien diga que fue engañado?«, planteó el legislador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Diputado Eugenio Cedeño

«Si yo estoy casado con mi esposa y tengo el sida y me quito el condón para enfermarle, es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella, aunque ella no quiera, es mi mujer», agregó Eugenio Cedeño.

Continuó diciendo: «Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla, eso no tiene que ir al Código Penal, ni siquiera al Código Civil, porque ¿Pa´ qué se casó conmigo y pa´ qué se encuera conmigo? ¿Pa´ qué duerme conmigo en mi cama? Entonces, la mujer que vive con un hombre y no quiere salir embarazada, que use el DIU o la pastilla anticonceptiva».

