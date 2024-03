Verja perimetral impide robo de vacas en la frontera por cuatreros haitianos

La construcción de la verja perimetral que se levantó en una primera etapa de 24 kilómetros que va desde la provincia de Dajabón hasta llegar al municipio de Pepillo Salcedo, de la provincia de Montecristi, ha impedido que cuatreros haitianos ingresen a territorio dominicano para robar vacas a ganaderos de la zona.

Por la disminución del robo de ganado a manos de haitianos en la frontera por la construcción de la verja, los ganadores agradecieron al presidente Luis Abinader por la edificación.

“Nos sentimos protegido en un 100 % después del muro, porque antes si uno la soltaba para allá bajo, había que andar detrás de éllas el día entero, y en la noche era una sosobra que uno no dormía pensando que se la iban a robar, pero ahora las vacas pueden amanecer suelta dónde quiera y no hay problema con ese asunto” dijo el ganadero Guillermo Estévez.

Estévez destacó además estar contento y agradecido con el mandatario Luis Abinader, por la tranquilidad en la que viven tras corregirse el robo de ganado por la zonas de La Vigía, Sánchez, Cañongo y otras localidades.

“Esto es una de las mejores obras que se han podido construir en esta área de Dajabón, la construcción del muro a sido un éxito porque ahora no se está robando” dijo Bolivar Tapia ganadero fronterizo.

Ganaderos preocupados

Ganaderos de la zona de Los Miches, Don Miguel, Capotillo y otras localidades de Dajabón por dónde aún no han construido la verja perimetral, viven con temor de que les puedan robar su ganado y sean cruzados hacia Haití como en otras ocasiones.

En días pasado el ganadero Luis Carrasco Flores, denunció que les robaron 18 vacas de las cuales lograron recuperar 4, situación que lo dejó destrozado.

“Acaban, me destronaron, me llevaron las vacas, acabaron conmigo fue, no encuentro como enfrentar la deuda que tengo” dijo Carrasco al momento del robo indignado por la situación.

Verja perimetral.

Se espera que la primera etapa de 24 kilómetros de la construcción de la verja perimetral levantada en la frontera norte sea entrega en cualquier momento así lo dio a conocer el ministro de defensa Carlos Luciano Díaz Morfa durante un recorrido que realizó en la frontera en días pasado donde detalló que la misma está prácticamente lista.