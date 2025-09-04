Verón–Punta Cana inicia proceso de ordenamiento territorial. Así será su impacto en el Este del país

Verón–Punta Cana inicia proceso de ordenamiento territorial. Así será su impacto en el Este del país

El distrito municipal Verón–Punta Cana, uno de los principales polos turísticos del país, se encuentra en una etapa decisiva de planificación urbana. Según explicó el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías.

Matías confirmó que el plan de ordenamiento territorial para Verón está en fase de consulta final, tras meses de trabajo conjunto entre el gobierno central, autoridades locales, el sector turístico y organizaciones ambientales.

“Ya tenemos toda la cartografía hecha. Es el instrumento más complejo dentro de los sistemas de planificación que puede haber en un país”, afirmó durante una entrevista en el programa Uno + Uno de Teleantillas.

El plan busca clasificar los suelos según su vocación, turística, ambiental, agrícola, comercial, y establecer límites claros entre zonas urbanizables y no urbanizables.

Esta iniciativa responde a la necesidad urgente de evitar construcciones improvisadas y garantizar un desarrollo sostenible en una región que supera los 200,000 habitantes.

Además, la nueva Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial otorga autonomía plena a distritos como Verón para gestionar sus propios planes urbanos y presupuestos, independientemente de su elevación formal a municipio. Esto implica que los fondos destinados al desarrollo territorial ya no serán administrados por el Ayuntamiento de Higüey, sino directamente por la Junta Distrital de Verón.

El proceso ha contado con financiamiento del Banco Mundial y apoyo técnico nacional e internacional, dada la complejidad multidisciplinaria del proyecto.

“Estamos trabajando con más de 60 territorios, pero Verón es el más complejo”, reiteró Matías, destacando el compromiso del gobierno en garantizar un modelo de desarrollo ordenado y participativo.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

