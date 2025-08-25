  Verónica Echegui: los momentos más brillantes de la actriz que conquista al cine 

El cine español despide a una de sus figuras más queridas. Verónica Echegui, actriz madrileña de 42 años, falleció tras una enfermedad que mantenía en reserva. Su partida deja un vacío profundo en la industria, pero también un legado artístico que seguirá inspirando.

Verónica Echegui se destacó por su capacidad de transformación y profundidad emocional en cada papel. Estos fueron algunos de sus momentos más memorables:

«Yo soy la Juani» (2006) Su debut cinematográfico, dirigido por Bigas Luna, la catapultó a la fama. Interpretó a Juani, una joven de barrio que sueña con ser actriz. Su energía y autenticidad le valieron una nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación.

«El patio de mi cárcel» (2008) En esta historia sobre mujeres presas, Echegui interpretó a una interna con una fuerza arrolladora. Su actuación fue alabada por la crítica por su crudeza y humanidad.

«Katmandú, un espejo en el cielo» (2011) Bajo la dirección de Icíar Bollaín, dio vida a una maestra que lucha por la educación en Nepal. El papel le exigió una transformación física y emocional que reafirmó su compromiso con el cine social.

«La niebla y la doncella» (2017) En este thriller policial, compartió pantalla con Quim Gutiérrez y Aura Garrido, mostrando una faceta más contenida y enigmática.

«Explota Explota» (2020) En esta comedia musical inspirada en las canciones de Raffaella Carrà, Echegui brilló con carisma y humor, demostrando su versatilidad en géneros más ligeros.

«Tótem Loba» (2021) Su debut como directora con este cortometraje feminista fue galardonado con el Goya. La obra abordó el acoso y la presión social desde una mirada íntima y valiente.