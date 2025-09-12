Versión de la Alcaldía del SDN sobre denuncia de mercaderes de Los Guaricanos

La Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) emitió su posición sobre una denuncia de mercaderes de Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, publicada por «Hoy en tu barrio», del periódico Hoy.

A continuación, la posición íntegra de la ASDN

La Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) aclara que no ha ejecutado ningún operativo de desalojo o retiro de vendedores en el sector Batey Estrella, en Los Guaricanos, en respuesta a recientes declaraciones de comerciantes informales.

El cabildo asegura que lo que ha hecho es aplicar una disposición municipal que prohíbe la permanencia de vehículos de venta ambulante conocidos como «guagüitas plataneras», en puntos críticos de la avenida Hermanas Mirabal y sus alrededores.

Indica que esta medida tiene como objetivo garantizar el orden, la movilidad y la seguridad peatonal y vehicular en una de las arterias más transitadas del municipio, históricamente afectada por taponamientos y ocupación indebida del espacio público.

Desde la gestión de la alcaldesa Betty Gerónimo, asumimos con responsabilidad el reto de recuperar y devolver a la ciudadanía los espacios que le pertenecen, priorizando el bienestar colectivo por encima del uso particular del espacio urbano.

Este cabildo reconoce el derecho al trabajo y comprende profundamente la realidad de quienes, día tras día, se esfuerzan por llevar sustento a sus hogares. Sin embargo, como sociedad organizada, debemos también hacer cumplir las normas establecidas por el Consejo de Regidores y respetar las resoluciones que rigen el uso del espacio público.

Es por esto que las disposiciones vigentes no buscan perseguir ni criminalizar el trabajo informal, sino establecer reglas claras para su ejercicio sin afectar los derechos del resto de la comunidad.

A través de los departamentos correspondientes, el cabildo mantiene el b abierto con los sectores productivos y vendedores ambulantes, con el fin de buscar soluciones que no comprometan el orden ni la convivencia.

Reafirmamos que no se tolerarán abusos, arbitrariedades ni maltratos, pero al mismo tiempo, no se permitirá el uso irregular de áreas públicas que comprometa la circulación, la seguridad o la imagen del municipio.