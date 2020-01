Versión de la madre y familiares de la niña desaparecida el pasado sábado en Santiago

La madre de la niña Yaneisy Rodríguez, reportada como desaparecida desde el pasado sábado en Los Callejones de los Lima, en la Barranca de las Charcas, en la zona sur de Santiago, explicó que no dejó la niña sola, como confesó el padre de la menor, Ramón Antonio Pérez y afirmó a medios locales que la infante fue a acompañar a otra hermana al colmado de donde nunca regresó.

“Que encuentren a mi hija, yo no la dejé sola. No tengo hambre, no quiero comé, estoy desmayá, yo quisiera estar muerta, si es de mi niña desaparecer, piensan que yo le ha hecho daño, que la maté” (sic), expresó entre lamentos la progenitora de Yaneisy, quien se encuentra detenida para fines de investigación junto a los menores identificados como Melvin Taveras y “Aspirina”.

“A él que Dios lo perdone”, confesó al preguntarle qué piensa del padre de su hija extraviada.

Eusebio Antonio Almonte, abuelo de la niña, respondió que a su pensar la niña está viva y que hay que investigar porque alguien quiere hacer la maldad.

“La niña siempre estaba con ella, ella se descuidó esa noche, porque estaba bebiéndose una cerveza con ese chamaco, jodiendo con un celular, como que se emborrachó ella, hasta que la niña no ha aparecido hasta el día de hoy”, narró Almonte.

La versión de Antonio Almonte coincide con la de Leticia Mercedes Rodríguez, abuela de la pequeña, quien manifestó: “La hija mía nada más era con ese celular chateando y se descuidaba de la niña’’, reveló sobre el cuidado de la madre de la niña el día de la desaparición de la pequeña. Dijo que se encontraba ingiriendo alcohol, mientras compartía con amigos.

En la comunidad, los vecinos también se unieron a la búsqueda de la menor, quienes manifiestan preocupación y temor porque casos así no se habían visto en Las Charcas.